    भारत के कितने विमानों में हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट? एयरबस के अलर्ट से दुनिया में थम गईं थीं 6000 उड़ानें

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:41 AM (IST)

    Airbus A320 Software Update: एयरबस द्वारा A320 विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट की एडवाइजरी के कारण दुनियाभर में उड़ानें बाधित हुईं, भारत में भी इसका असर दिखा। हालांकि, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अनुसार, भारत में 338 प्रभावित उड़ानों में से 270 में अपडेट पूरा हो चुका है। एयर इंडिया और इंडिगो ने कोई उड़ान रद्द नहीं की।

    एयरबस ए320 सॉफ्टवेयर अपडेट पर DGCA ने दी जानकारी। फोटो - पीटीआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिन एयरबस कंपनी ने दुनियाभर में संचालित A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट की एडवाइजरी जारी की थी, जिसके कारण देश-विदेश की कई उड़ानें बाधित हो गईं थीं। इससे देश की घरेलू उड़ानों पर भी असर पड़ा था। एअर इंडिया और इंडिगो समेत कई एयरलाइन ने उड़ानों में देरी की संभावना जताई थी।

    वहीं, अब देश के ज्यादातर विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट का काम पूरा हो चुका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 338 प्रभावित उड़ानों में से 270 में सॉफ्टवेयर अपडेट का काम हो चुका है और बाकी फ्लाइट्स में भी काम जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास जारी है।

    DGCA ने दी जानकारी

    DGCA के अनुसार, सॉफ्टवेयर अपडेट के बावजूद घरेलू उड़ानों पर कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। एअर इंडिया और इंडिगो ने कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं की। वहीं, इंडिगो ने बयान जारी करते हुए बताया कि बेड़े में मौजूद सभी A320 विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा चुका है।

    इंडिगो के अनुसार,

    सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद सभी विमान अपने समयानुसार उड़ान भर रहे हैं। सारी बाधित सेवाएं दोबारा सुचारू रूप से संचालित कर दी गई हैं।

    एअर इंडिया ने क्या कहा?

    एअर इंडिया ने भी 90 प्रतिशत सॉफ्टवेयर अपडेट का काम पूरा कर लिया है। शनिवार की रात लगभग 10:17 बजे एअर इंडिया ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि 90 प्रतिशत A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट का काम पूरा हो चुका है।

    एअर इंडिया के अधिकारी के अनुसार,

    सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण 25 विमान प्रभावित हुए थे, जिनमें से 22 विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। बाकी 3 विमानों में भी रविवार सुबह 5:29 बजे तक अपडेशन का काम पूरा होने का अनुमान है।

    6000 उड़ानें हुई थीं प्रभावित

    बता दें कि एयरबस A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण दुनिया भर में 6000 उड़ानें प्रभावित हुईं थीं। खासकर यूरोप में 35 और जापान में 65 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थीं। हालांकि, भारत में कुछ उड़ानों में देरी जरूर हुई, लेकिन कोई भी फ्लाइट रद नहीं की गई।