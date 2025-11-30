भारत के कितने विमानों में हुआ सॉफ्टवेयर अपडेट? एयरबस के अलर्ट से दुनिया में थम गईं थीं 6000 उड़ानें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीते दिन एयरबस कंपनी ने दुनियाभर में संचालित A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट की एडवाइजरी जारी की थी, जिसके कारण देश-विदेश की कई उड़ानें बाधित हो गईं थीं। इससे देश की घरेलू उड़ानों पर भी असर पड़ा था। एअर इंडिया और इंडिगो समेत कई एयरलाइन ने उड़ानों में देरी की संभावना जताई थी।

वहीं, अब देश के ज्यादातर विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट का काम पूरा हो चुका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 338 प्रभावित उड़ानों में से 270 में सॉफ्टवेयर अपडेट का काम हो चुका है और बाकी फ्लाइट्स में भी काम जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास जारी है।

DGCA ने दी जानकारी DGCA के अनुसार, सॉफ्टवेयर अपडेट के बावजूद घरेलू उड़ानों पर कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। एअर इंडिया और इंडिगो ने कोई भी फ्लाइट कैंसिल नहीं की। वहीं, इंडिगो ने बयान जारी करते हुए बताया कि बेड़े में मौजूद सभी A320 विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा चुका है।

इंडिगो के अनुसार, सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद सभी विमान अपने समयानुसार उड़ान भर रहे हैं। सारी बाधित सेवाएं दोबारा सुचारू रूप से संचालित कर दी गई हैं। एअर इंडिया ने क्या कहा? एअर इंडिया ने भी 90 प्रतिशत सॉफ्टवेयर अपडेट का काम पूरा कर लिया है। शनिवार की रात लगभग 10:17 बजे एअर इंडिया ने पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि 90 प्रतिशत A320 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट का काम पूरा हो चुका है।