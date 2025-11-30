'मुझे मेरी सीमाएं पता हैं...', CM सिद्दरमैया से मतभेद पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
DK Shivakumar on Karnataka Political Crisis: कर्नाटक कांग्रेस के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के साथ किसी भी मतभेद से इनकार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और उनका पूरा ध्यान 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर है। सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच शिवकुमार ने सिद्दरमैया से नाश्ते पर मुलाकात कर एकजुटता का संदेश दिया है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से खींचतान के कयासों के बीच उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बयान ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। डिप्टी सीएम का कहना है कि उनके और मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के बीच कोई मतभेद नहीं है और पार्टी में भी सबकुछ ठीक चल रहा है।
मीडिया से बातचीत के दौरान डीके शिवकुमार ने कहा, "कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मुझे मेरी सीमाएं अच्छी तरह से पता हैं। अब पार्टी का पूरा ध्यान 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर हैं।"
डिप्टी सीएम ने क्या कहा?
डीके शिवकुमार के अनुसार, "मुख्यमंत्री और मेरे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते, मुझे मेरी सीमाएं पता हैं। मैंने कभी मुख्यमंत्री के साथ मतभेद पर प्रतिक्रिया नहीं दी। कर्नाटक के लोगों के मन में काफी आकांक्षाएं थीं। हम उसपर काम करने के प्रतिबद्ध हैं।"
डीके शिवकुमार का कहना है-
हमारा लक्ष्य 2028 और 2029 पर है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। सीएम सिद्दरमैया और मैं साझा रणनीति पर काम करेंगे। अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हम ऑल-पार्टी मीटिंग बुलाने पर भी विचार कर रहे हैं।
ब्रेकफास्ट पर की मुलाकात
कर्नाटक में नेतृत्व की लड़ाई पर चल रही अटकलों के बीच डीके शिवकुमार ने मतभेद खत्म करने के संकेत दिए हैं। शनिवार को उन्होंने सीएम सिद्दरमैया से नाश्ते पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पष्ट कर दिया कि उनके बीच में सबकुछ ठीक है।
CM पद की लड़ाई
बता दें कि 20 नवंबर को कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के ढाई साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में डिप्टी सीएम के समर्थक अगले ढाई साल के लिए शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर सीएम और डिप्टी सीएम के बीच राजनीतिक मतभेद के कयास लगाए जा रहे थे।
