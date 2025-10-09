महिलाओं के लिए खुशखबरी! कर्नाटक कैबिनेट ने Period Leave को दी मंजूरी, हर महीने मिलेंगी इतनी छुट्टियां 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने आज कहा कि राज्य में महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक मासिक धर्म अवकाश मिलेगा। सरकार ने कहा कि राज्य भर में सरकारी कार्यालयों, परिधान उद्योगों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आईटी फर्मों और अन्य निजी क्षेत्र के संगठनों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को प्रति माह एक भुगतान सहित मासिक धर्म अवकाश मिलेगा।

राज्य सरकार ने कहा कि उसने कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा एक सहायक और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया है। कैबिनेट नोट में कहा गया है, "यह निर्णय कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए और अधिक समावेशी और सहायक कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना और महिला कर्मचारियों के लिए शारीरिक और मानसिक आराम सुनिश्चित करना भी है।"

'महिलाओं के लिए मददगार होगी यह नीति' राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि इस कदम से कामकाजी महिलाओं को काफी लाभ होगा। उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए कहा, "यह महिलाओं के लिए मददगार होगा। यह नीति अन्य राज्यों में सफल रही है और हमने इसे अपनाने का फैसला किया है।"