एक्स्ट्रा क्लास के बहाने BCA की छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में प्रोफेसर गिरफ्तार, नंबर बढ़ाने का दिया लालच
बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज के HOD संजीव कुमार मंडल को एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संजीव कुमार मंडल पर छात्रा को स्पेशल क्लास के बहाने घर बुलाकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। छात्रा की शिकायत के बाद तिलकनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। प्रोफेसर ने छात्रा को अटेंडेंस और पढ़ाई में मदद करने का वादा किया था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बेंगलुरु के एक प्राइवेट कॉलेज के HOD को एक छात्रा की पढ़ाई और अटेंडेंस में मदद के बहाने कथित तौर पर दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, संजीव कुमार मंडल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।
संजीव कुमार मंडल ने कथित तौर पर BCA की छात्रा को अपने घर बुलाया और कहा कि ये स्पेशल क्लास है। सूत्रों के मुताबित, दो दिन पहले तिलकनगर पुलिस स्टेशन में छात्रा की शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है।
स्पेशल क्लास के बहाने छात्रा का यौन उत्पीड़न
प्रोफेसर ने छात्रा से उसकी पढ़ाई और कम अटेंडेंस में मदद करना का वादा किया था। उसने छात्रा की मां का विश्वास जीतने के लिए उनसे बात भी की थी। जब छात्रा 25 सितंबर को आरोपी के घर गई तो इसे पता चला कि उसके परिवार वाले वहां मौजूद नहीं थे।
छात्रा की शिकायत पर प्रोफेसर गिरफ्तार
छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने अपने घर पर उसके साथ बदतमीजी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोफेसर ने उसे भरोसा दिया था कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो उसके नंबर और अटेंडेंस बढ़ जाऐंगे। प्रोफेसर के दुर्व्यवहार से परेशान छात्रा ने घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच जारी है।
