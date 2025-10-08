बिहार में इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, चार युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
बांका में एक इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता ने किरणपुर के चार युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप है कि अजगैबीनाथ धाम से घर लौटते समय बदुआ नदी के तटबंध पर उसके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भागलपुर जिले के बाथ थाना को सौंप दी है।
जागरण संवाददाता, बांका। शंभुगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने सीमावर्ती किरणपुर निवासी चार युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
उसने बताया कि वह अजगैबीनाथ धाम स्थित छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती है और सोमवार को एक परिचित के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान बदुआ नदी के समीप तटबंध पर चार युवकों ने जबरन छेड़छाड़ की और विरोध करने पर दुष्कर्म किया।
घटना के बाद पीड़िता ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे थाने लाया गया।
थानाध्यक्ष बबलू कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घटना की पुष्टि हुई है। चूंकि घटना स्थल भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र में आता है, इसलिए मामले की जांच और आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित थाना को सौंप दी गई है।
