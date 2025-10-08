बिहार में इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, चार युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

जागरण संवाददाता, बांका। शंभुगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने सीमावर्ती किरणपुर निवासी चार युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

उसने बताया कि वह अजगैबीनाथ धाम स्थित छात्रावास में रहकर पढ़ाई करती है और सोमवार को एक परिचित के साथ घर लौट रही थी। इसी दौरान बदुआ नदी के समीप तटबंध पर चार युवकों ने जबरन छेड़छाड़ की और विरोध करने पर दुष्कर्म किया।