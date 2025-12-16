मुंबई में मोबाइल चोरी को लेकर बवाल, भीड़ का पुलिस पर हमला; पांच आरोपी गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक साधारण मोबाइल फोन चोरी का मामला रविवार रात को इतना उग्र हो गया कि पुलिसकर्मियों पर ही हमला हो गया। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर उसके परिवार वालों ने धावा बोल दिया, जिससे हाथापाई हुई और मामला गंभीर हो गया। इस घटना के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह पूरा मामला एकतानगर के पास का है। मोबाइल चोरी की वजह से दो पक्षों मेंझगड़ा शुरू हुआ था, जिसकी सूचना मिलते ही कांदिवली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने लड़ रहे लोगों को अलग करने की कोशिश की और आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस वैन में डालने लगी।

क्या है पूरा मामला? हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपी के परिवार वाले बीच में कूद पड़े। उन्होंने पुलिसवालों से बहस शुरू कर दी और फिर हाथापाई पर उतर आए। पुलिस का कहना है कि परिवार वालों ने ड्यूटी में बाधा डाली और सरकारी काम में रुकावट पैदा की। इस वजह से स्थिति और बिगड़ गई। पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला और आरोपी पक्ष के लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार, चोरी का शिकार हुए अनिल यादव का मोबाइल फोन नितेश और एलिया नाम के दो लोगों ने कथित तौर पर छीन लिया था। अनिल ने यह बात अपने रिश्तेदार शिवम को बताई। शिवम अपने दोस्तों दशरथ कनौजिया और भीम कनौजिया के साथ नितेश से सामना करने पहुंच गया। वहां नितेश के साथ पप्पू झा और विक्की सिंह भी थे, जिससे दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई।

पुलिस हिरासत में भेजा गया आरोपी जब पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को थाने चलने को कहा, तो पप्पू झा ने अपने पिता चंद्रकांत, मां सुमन, भाई गुड्डू और विक्की सिंह के साथ मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को रोकने की कोशिश की और कथित तौर पर हमला किया। पुलिस ने तुरंत पांच लोगों को पकड़ लिया, जबकि झा के माता-पिता और भाई की तलाश जारी है।