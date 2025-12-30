Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग कर रचा इतिहास, बनीं सबसे कम उम्र की भारतीय

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:54 PM (IST)

    भारतीय नौसेना अधिकारी की 18 वर्षीय बेटी काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग कर इतिहास रचा। उन्होंने -30 डिग्री सेल्सियस तापमान और तूफानी हवा ...और पढ़ें

    Hero Image

    काम्या ने दक्षिणी ध्रुव -30 डिग्री में स्कीइंग कर बनाया रिकॉर्ड (फोटो- @indiannavy)


    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना अधिकारी की 18 वर्षीय बेटी और पर्वतारोहण की विलक्षण प्रतिभा वाली काम्या कार्तिकेयन ने जमा देने वाली ठंड व तूफानी हवाओं का सामना करते हुए दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग कर इतिहास रच दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काम्या कार्तिकेयन ने 89 डिग्री दक्षिण से करीब 115 किलोमीटर की दूरी स्लेज खींचते हुए तय की और 27 दिसंबर 2025 को दक्षिणी ध्रुव पहुंचीं। यह उपलब्धि उन्हें दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनाती है। जिसमें सभी सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना और दोनों ध्रुवों तक स्कीइंग करना शामिल है।

    मंगलवार को नौसेना ने बताया कि जमा देने वाली ठंड और तूफानी हवाओं का सामना करते हुए, नौसेना अधिकारी की 18 वर्षीय बेटी काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनने का गौरव हासिल किया है। भारतीय नौसेना ने एक पोस्ट में काम्या कार्तिकेयन को बधाई दी।

    काम्या ने -30 डिग्री सेल्सियस के भीषण तापमान और तूफानी हवाओं का सामना करते हुए, 89 डिग्री दक्षिण से लगभग 60 समुद्री मील (लगभग 115 किमी) की दूरी पैदल तय की और अपने पूरे अभियान के सामान से लदी एक स्लेज को खींचते हुए 27 दिसंबर 2025 को दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची।

    नौसेना ने उसके द्वारा स्लेज खींचने का एक वीडियो क्लिप और कुछ तस्वीरें भी साझा कीं। पोस्ट में कहा गया है कि भारतीय नौसेना, नौसेना अधिकारी की 18 वर्षीय बेटी और नेवी चिल्ड्रन स्कूल (एनसीएस) की पूर्व छात्रा काम्या कार्तिकेयन (@KaamyaSahas) को बधाई देती है, जिन्होंने दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनकर एक बार फिर इतिहास रच दिया है।

     