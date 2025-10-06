Language
    'अब माफी मांगने का समय है', करूर हादसे पर कमल हासन का बयान; गलती स्वीकार करने की कही बात

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:36 PM (IST)

    तमिलनाडु के करूर में विजय की पार्टी TVK की रैली में भगदड़ के बाद कमल हासन ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह माफी मांगने और गलती स्वीकार करने का समय है। 27 सितंबर को हुई इस घटना में कई लोगों की जान गई।

    करूर हादसे पर कमल हासन का बयान (फोटो सोर्स- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तमिलनाडु के करूर में विजय की पार्टी TVK की रैली में हुई भगदड़ के बाद अभिनेता और मक्कल नीधी मय्यम (MNM) प्रमुख कमल हासन ने सोमवार को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, "अब माफी मांगने का वक्त है, अब गलती स्वीकार करने का वक्त है।"

    27 सितंबर को हुई इस दुखद घटना में 41 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह देश के हाल के वर्षों का सबसे भीषण राजनीतिक आयोजन हादसा माना जा रहा है।

    कमल हासन ने क्या कहा?

    कमल हासन ने कहा, "मैं करूर हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताने आया हूं। इन्हें सिर्फ आंकड़ों के रूप में मत देखो। ये हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग हैं। जांच चल रही है और मामला अदालत में है, इसलिए ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा।"

    राज्यसभा सांसद कमल हासन ने आगे कहा, "मैं एक सेंट्रिस्ट हूं और तमिलनाडु का नागरिक हूं। किसी पक्ष में मत जाओ, अगर किसी का साथ देना है तो लोगों का साथ दो।" उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने इस संकट में बेहतरीन नेतृत्व दिखाया है।

    'जिम्मेदारी से भागना गलत'

    कमल हासन ने कहा, कोई भी सरकार जिम्मेदारी लेती है लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है इस पर ज्यादा कहना उचित नहीं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह हादसा जिम्मेदारी से भागने का नतीजा है और लगातार दूसरों पर दोष डालना गलत है।

    इस बीच, विजय की पार्टी TVK के दो पदाधिकारी, जिला सचिव मथियाझगन और एक अन्य कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, पार्टी महासचिव बुसी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार फरार हैं। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    क्या है आरोप?

    इन नेताओं पर हत्या के प्रयास, गैर-इरादतन हत्या और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विजय की राज्यव्यापी यात्रा जिसके दौरान यह हादसा हुआ, उसके तीसरे सप्ताह में ही थम गई।

