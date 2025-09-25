Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    12वें कलम के सिपाही सम्मान समारोह में पत्रकारिता और मीडिया जगत के दिग्गजों का सम्मान

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:22 PM (IST)

    नई दिल्ली में समाचार पत्र एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 12वें कलम के सिपाही अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत शामिल हुए। त्रिवेंद्र रावत ने पत्रकारिता के महत्व पर जोर दिया जबकि तीरथ रावत ने डिजिटल मीडिया के सही उपयोग की सलाह दी। डॉ. विपिन गौड़ ने पत्रकारिता को नई दिशा देने की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image
    12वें कलम के सिपाही अवॉर्ड्स का आयोजन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यूजपेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NAI) के तत्वावधान और महासचिव डॉ. विपिन गौड़ के नेतृत्व में 12वें कलम के सिपाही अवॉर्ड्स का आयोजन संविधान क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में भव्यता और उत्साह के साथ किया गया। इस गरिमामयी समारोह में देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति, वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया से जुड़ी नामचीन हस्तियाँ बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सांसद एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत तथा अल्जीरिया के राजदूत महामहिम डॉ. अब्देनोर खलीफी उपस्थित रहे।

    मीडिया की भूमिका की रावत ने की सराहना 

    अपने संबोधन में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज भारत में पत्रकारिता का स्तर बहुत ऊंचा है, क्योंकि नेता और अभिनेता, दोनों को मीडिया की आवश्यकता रहती है। उन्होंने कहा कि मीडिया न सिर्फ सरकार बनाने या चलाने बल्कि हर पहलू में अहम भूमिका निभाता है।

    उन्होंने यह भी कहा कि कभी-कभी मीडिया का एक वर्ग समाचार को तोड़-मरोड़ कर भी प्रस्तुत करता है, जिससे बड़ा नुकसान होता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे गहन रिसर्च के बाद ही कोई समाचार प्रकाशित या प्रसारित करें और बताया कि भारत इकलौता देश है जहाँ आज भी लोग पत्रकारिता पर भरोसा करते हैं।

    डिजिटल मीडिया को लेकर क्या कहा?

    विशिष्ट अतिथि तीरथ सिंह रावत ने कहा कि डिजिटल मीडिया ने दुनिया भर में पत्रकारिता की नई पहचान बनाई है। आज समाचार कुछ ही पलों में हम तक पहुंच जाते हैं, और मोबाइल फोन ने आजादी के साथ-साथ गलत इस्तेमाल की भी संभावना बढ़ा दी है। उन्होंने नवोदित पत्रकारों को सलाह दी कि वे यह तय करें कि वे अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे या मोबाइल फोन पर निर्भर रहेंगे। साथ ही, उन्होंने कहा कि जिंदगी में अवसर बार-बार नहीं मिलते, इन्हें पहचानना और साधना चाहिए।

    एनएआई के महासचिव डॉ. विपिन गौड़ ने संगठन के 33वें स्थापना दिवस पर गर्व व्यक्त किया और बताया कि एसोसिएशन लगातार पत्रकारिता को नई दिशा देने और मीडिया छात्रों को नैतिक पत्रकारिता से जोड़ने का कार्य कर रहा है। उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए कहा, “मीडिया समाज का आईना है और यही आईना बदलाव लाता है।”

    इस वर्ष कलम के सिपाही अवॉर्ड्स में पत्रकारिता, मीडिया, साहित्य, शिक्षा एवं समाजसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष सम्मानित प्रमुख हस्तियां थीं:

    • दीप्ति मिश्रा (जागरण न्यू मीडिया, डिप्टी न्यूज एडिटर)
    • आरजे हरि (रेडियो सिटी, रेडियो जॉकी)
    • सुमित चौधरी (आज तक, सीनियर एंकर एवं न्यूज एडिटर)
    • जयप्रकाश शर्मा (जी मीडिया, एंकर एवं स्पेशल करेस्पॉन्डेंट)

    इनके साथ ही कई संस्थानों के पत्रकार एवं वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित किए गए। समारोह का सफल संचालन और प्रबंधन एनएआई के पदाधिकारियों- विवेक शर्मा, मितांशु अग्रवाल, पुष्कर नेगी एवं राहुल गुप्ता द्वारा किया गया। उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

    कलम के सिपाही अवॉर्ड्स न सिर्फ उत्कृष्ट पत्रकारों को सम्मानित करने का मंच हैं, बल्कि समाज में ईमानदार और सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देने का संदेश भी देते हैं।

    यह भी पढ़ें- सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटेगा, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर दिल्ली HC का आदेश