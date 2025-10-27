'यह हमारे लिए सबक, खिलाड़ी कही भी जाएं तो प्रशासन...', महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर बोले कैलाश विजयवर्गीय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी कहीं भी जाएं तो स्थानीय प्रशासन को बताकर जाएं। यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो कम से कम एक स्थानीय व्यक्ति को तो बताते ही हैं। मेरा विचार है कि खिलाड़ियों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। वे बोले कि हमारे यहां क्रिकेट वैसा ही है जैसे इंग्लैंड में फुटबॉल।