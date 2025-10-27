'यह हमारे लिए सबक, खिलाड़ी कही भी जाएं तो प्रशासन...', महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर बोले कैलाश विजयवर्गीय
इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ की घटना पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खिलाड़ियों को सलाह दी है कि वे कहीं भी जाएं तो स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा कि यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है। विजयवर्गीय ने इंग्लैंड के एक फुटबॉल खिलाड़ी का उदाहरण देते हुए खिलाड़ियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खिलाड़ियों को सलाह दी है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी कहीं भी जाएं तो स्थानीय प्रशासन को बताकर जाएं। यह घटना हम सभी के लिए एक सबक है।
जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो कम से कम एक स्थानीय व्यक्ति को तो बताते ही हैं। मेरा विचार है कि खिलाड़ियों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए। वे बोले कि हमारे यहां क्रिकेट वैसा ही है जैसे इंग्लैंड में फुटबॉल।
खिलाड़ी कहीं जाएं तो स्थानीय प्रशासन को बताकर जाएं- विजयवर्गीय
मैंने फुटबाल खिलाड़ियों के कपड़े फटते देखे हैं। हम जिस होटल में रुके थे, वह खिलाड़ी वहां काफी पी रहा था। वहां अचानक बहुत सारे नौजवान आ गए। एक लड़की ने मेरे सामने खिलाड़ी को चूम लिया। खिलाड़ी के कपड़े फट गए। ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबाल खिलाड़ी हैं। मैं उनका नाम भूल रहा हूं। खिलाड़ी बहुत लोकप्रिय होते हैं, इसलिए वे भी ध्यान रखें कि जब भी कभी घूमने जाएं, स्थानीय प्रशासन को बताकर जाएं।
