फैसले बाहरी प्रभाव से मुक्त हों, तभी न्यायपालिका पर विश्वास अडिग होगा- जस्टिस भुइयां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि निर्णयों को किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से मुक्त होकर दिया जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका में जनता का विश्वास बना रहे। जस्टिस भुइयां ने रविवार को यहां आल असम जजेज एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ करने के बाद 'न्यायिक शिष्टाचार और न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षाएं' विषय पर एक विशेष व्याख्यान दिया।

जस्टिस भुइयां ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास निष्पक्ष और तटस्थ न्याय वितरण के माध्यम से अडिग रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की वैधता जनता की धारणा पर निर्भर करती है, जिसमें यह भी शामिल है कि समाज में न्यायिक अधिकारियों को कैसे देखा जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि निर्णय किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से मुक्त वातावरण में सुनाए जाएं। न्यायपालिका को कभी भी किसी प्रकार का पक्षपात करते हुए नहीं देखा जाना चाहिए।