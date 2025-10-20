बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन, प्रत्याशियों और समर्थकों की उमड़ेगी भीड़

जागरण संवाददाता, शिवहर। विधानसभा चुनाव के लिए जारी नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को दीपावली के दिन शिवहर विधानसभा सीट से कई प्रत्याशी नामांकन करेंगे। अब तक जदयू से डॉ. श्वेता व जन सुराज से नीरज सिंह के अलावा संजय संघर्ष सिंह, प्रकाश कुमार व पुरुषोत्तम कुमार सहित पांच ने नामांकन किया है, जबकि सोमवार को राजद के नवनीत झा, बसपा के मो. शरफुद्दीन व निर्दलीय अनीश कुमार झा सहित कई नेता नामांकन करेंगे।

अंतिम दिन होने की वजह से प्रत्याशियों व समर्थकों की बड़ी भीड़ उमड़ने की संभावना है। लिहाजा, शिवहर शहर से लेकर अनुमंडल कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कि गए है। अनुमंडल कार्यालय की बैरिकेडिंग की गई है। जिला गेट व अनुमंडल गेट के पास ड्राप गेट बनाए गए है। जहां दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल तैनात किए गए है। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुणाल ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारी, पुलिस व सशस्त्र बल तैनात किए गए है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनुमंडल कार्यालय के आसपास के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 प्रभावी है।

विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। तीसरे दिन बुधवार को प्रत्याशियों ने नामांकन करना शुरू किया था। शुक्रवार तक नामांकन हुआ। शनिवार को किसी ने भी नामांकन नहीं किया। रविवार को सरकारी अवकाश रहा। लिहाजा सोमवार को अंतिम दिन नामांकन नामांकन कर सकेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव के तहत शिवहर में 11 नवंबर को मतदान होना है। 21 अक्टूबर को नामांकन प्रपत्रों की जांच होगी। 23 अक्टूबर को नाम वापिस लिए जा सकेंगे। 11 नवंबर को मतदान व 14 नवंबर को मतगणना होगी। 16 नवंबर को चुनाव की प्रक्रिया का समापन होगा।