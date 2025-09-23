Language
    अब सिर्फ 8 घंटे में दिल्ली से पहुंचे जोधपुर... इस दिन से शुरू हो रही नई वंदेभारत ट्रेन

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 08:01 PM (IST)

    रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए 27 सितंबर से जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने का फैसला किया है। यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। ट्रेन जोधपुर से सुबह 5.25 बजे रवाना होकर दोपहर 1.30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी जबकि दिल्ली कैंट से दोपहर 3.10 बजे चलकर रात 11.20 बजे जोधपुर पहुंचेगी।

    अब सिर्फ 8 घंटे में दिल्ली से पहुंचे जोधपुर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का 27 सितंबर से संचालन प्रारंभ किया जा रहा है। जोधपुर मंडल से चलने वाली दूसरी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर रेल यात्रियों में बड़ा उत्साह है,ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी।

    उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन 26481,जोधपुर-दिल्ली कैंट-वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर)जोधपुर से सुबह 5.25 बजे रवाना होकर दोपहर 1.30 दिल्ली कैंट पहुंचेगी।इसी प्रकार ट्रेन 26482, दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार को छोड़कर) 27 सितंबर से दिल्ली कैंट से दोपहर 3.10 बजे रवाना होकर उसी दिन रात्रि 11.20 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी।

    आवागमन में इन आठ स्टेशनों पर ठहराव

    सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आवागमन में मेड़ता रोड, डेगाना,मकराना,फुलेरा,जयपुर,अलवर,रेवाड़ी और गुड़गांव स्टेशनों पर ठहराव करेगी। जिसमें सात वातानुकूलित कुर्सीयान व एक एग्जीक्यूटिव वातानुकूलित कुर्सीयान श्रेणी के डिब्बे होंगे।

    दो साल बाद जोधपुर वासियों को मिली दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात

    उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल से चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जोधपुर मंडल की दूसरी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी। इससे पहले जोधपुर से साबरमती स्टेशनों के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन 7 जुलाई 2023 से चलना प्रारंभ हुई थी।

