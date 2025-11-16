जोधपुर में ट्रक और टेम्पो की भीषण टक्कर, 6 श्रद्धालुओं की मौके पर मौत

Language
    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    राजस्थान के जोधपुर में एक दर्दनाक हादसे में, एक ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई। यह दुर्घटना जोधपुर के बाहरी इलाके में हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से मृतकों के परिवारों में शोक की लहर है।

    जोधपुर में ट्रक और टेम्पो की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत।

    जागरण संवाददाता,जयपुर : राजस्थान के जोधपुर में एक ट्रक और टेम्पो की टक्कर में छह श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में 14 लोग घायल हो गए। घायलों में सात बच्चे भी हैं। सभी मृतक और घायल श्रृद्धालु गुजरात के बनासकांठा निवासी थे और वे राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा रहे थे।

    हादसा रविवार सुबह जोधपुर-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-125 पर बेरी गांव के निकट रविवार सुबह पांच बजे हुआ। बालेसर थानाधिकारी मूल सिंह भाटी ने बताया कि बाजरे की बोरियों से भरा ट्रक और श्रद्धालुओं से भरे टेम्पों में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

    हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत

    टेम्पो में 20 लोग सवार थे, जिनमें से छह श्रद्धालुओं की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि 14 घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर घायलों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया है जहां उनका उपचार जारी है। इस हादसे पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत ने दुख जताया है।

