Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rohini Acharya Husband: दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, सिंगापुर में सेटल... कौन हैं रोहिणी आचार्य के पति?

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 09:11 PM (IST)

    लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी समरेश सिंह के साथ हुई है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और वर्तमान में सिंगापुर में कार्यरत हैं। रोहिणी भी अपने परिवार के साथ सिंगापुर में ही रहती हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहिणी आचार्य अपने पति के साथ। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से नाता तोड़कर राजनीति से संन्यास लेने का एलान कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने पोस्ट कर और मीडिया के सामने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के सदस्यों ने उन पर गंदी किडनी के बदले चुनाव टिकट खरीदने का आरोप लगाया है।

    एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि यह एक 'पाप' था कि उन्होंने अपने पति और बच्चों पर ध्यान देने के बजाय अपने पिता को किडनी देकर बचाना चुना। 'मेरे लिए, यह बहुत बड़ा पाप था कि मैंने अपने परिवार, अपने तीन बच्चों का ध्यान नहीं रखा, किडनी दान करते समय अपने पति या ससुराल वालों से अनुमति नहीं ली... मैंने जो किया वह अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए किया, और आज इसे गंदा कहा जा रहा है... आप में से कोई भी मेरी जैसी गलती कभी न करे, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी कभी न हो।

    उन्होंने कहा कि वह अपना मायका छोड़कर अब अपने परिवार के पास सिंगापुर जा रही हैं। जहां वह अपने पति समरेश सिंह, बेटी अनन्या और दो बेटों आदित्य और अरिहंत के साथ रहती हैं।

    कौन हैं रोहिणी आचार्य के पति?

    रोहिणी आचार्य के पति का नाम समरेश सिंह है। रोहिणी ने 2002 में समरेश सिंह से विवाह किया। समरेश पूर्व आयकर आयुक्त रैंक के अधिकारी राव रणविजय सिंह के पुत्र हैं। वह पहले अमेरिका रहते थे, फिर सिंगापुर चले गए, वहां वे अपने तीन बच्चों के साथ रहते हैं।

    समरेश ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बी.ए., दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र, वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर तथा इनसीड बिजनेस स्कूल से एमबीए (वित्त) किया है।

    समरेश वर्तमान में सिंगापुर स्थित एवरकोर में निवेश बैंकिंग, विलय एवं अधिग्रहण के प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले वे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत थे।

    रोहिणी के आरोपों के बाद एनडीए के नेताओं ने भी लालू परिवार पर सवाल खड़े किए हैं।

    यह भी पढ़ें- 'मैंने भाई को त्याग दिया और परिवार...', रोहिणी ने तेजस्वी पर फिर बोला हमला