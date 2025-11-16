Rohini Acharya Husband: दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, सिंगापुर में सेटल... कौन हैं रोहिणी आचार्य के पति?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव के रिजल्ट आने के बाद लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार से नाता तोड़कर राजनीति से संन्यास लेने का एलान कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने पोस्ट कर और मीडिया के सामने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के सदस्यों ने उन पर गंदी किडनी के बदले चुनाव टिकट खरीदने का आरोप लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा था कि यह एक 'पाप' था कि उन्होंने अपने पति और बच्चों पर ध्यान देने के बजाय अपने पिता को किडनी देकर बचाना चुना। 'मेरे लिए, यह बहुत बड़ा पाप था कि मैंने अपने परिवार, अपने तीन बच्चों का ध्यान नहीं रखा, किडनी दान करते समय अपने पति या ससुराल वालों से अनुमति नहीं ली... मैंने जो किया वह अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए किया, और आज इसे गंदा कहा जा रहा है... आप में से कोई भी मेरी जैसी गलती कभी न करे, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी कभी न हो।