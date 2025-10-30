जियो ने ग्राहकों को दिया तोहफा, अब इन्हें मिलेगा गूगल AI का फ्री एक्सेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जेन जी के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने गूगल के साथ समझौता किया है। इसके तहत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के दूरसंचार ग्राहकों को अगले 18 महीनों तक गूगल एआइ प्रो का मुफ्त एक्सेस देने का एलान किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके साथ ही गूगल की तरफ से इसी आयु वर्ग के ग्राहकों को दो टेराबाइट (दो हजार गीगाबाइट्स) की स्टोरेज क्षमता और गूगल जेमिनी 2.5 प्रो का एक्सेस भी दिया जाएगा। इस पैकेज में नैनो बनाना (एआइ आधारित फोटो जेनेरटर और एडिटर), नोटबुक एलएम (दस्तावेजों को कम समय में समझने में मदद करने वाला एआइ) भी मिलेगा। युवाओं को उनकी प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करेगा- मुकेश अंबानी जियो की प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि यह हर भारतीय तक एआइ की पहुंच बनाने की कंपनी के लक्ष्य के मुताबिक उठाया गया कदम है। इसका इस्तेमाल करके छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा उद्यमी प्रतिस्पर्धा में बना रह सकता है।