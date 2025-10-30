जियो ने ग्राहकों को दिया तोहफा, अब इन्हें मिलेगा गूगल AI का फ्री एक्सेस
जियो ने अपने ग्राहकों को गूगल एआइ का मुफ्त एक्सेस देने का ऐलान किया है। यह सुविधा जियो फाइबर के 899 रुपये या उससे अधिक के प्लान और जियो एयर फाइबर के 1199 रुपये या उससे अधिक के प्लान वाले ग्राहकों को मिलेगी। ग्राहक अपने जियो अकाउंट में लॉग इन करके इस ऑफर को एक्टिवेट कर सकते हैं। गूगल एआइ एक शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जेन जी के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने गूगल के साथ समझौता किया है। इसके तहत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के दूरसंचार ग्राहकों को अगले 18 महीनों तक गूगल एआइ प्रो का मुफ्त एक्सेस देने का एलान किया गया है।
इसके साथ ही गूगल की तरफ से इसी आयु वर्ग के ग्राहकों को दो टेराबाइट (दो हजार गीगाबाइट्स) की स्टोरेज क्षमता और गूगल जेमिनी 2.5 प्रो का एक्सेस भी दिया जाएगा।
इस पैकेज में नैनो बनाना (एआइ आधारित फोटो जेनेरटर और एडिटर), नोटबुक एलएम (दस्तावेजों को कम समय में समझने में मदद करने वाला एआइ) भी मिलेगा।
युवाओं को उनकी प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करेगा- मुकेश अंबानी
जियो की प्रमोटर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि यह हर भारतीय तक एआइ की पहुंच बनाने की कंपनी के लक्ष्य के मुताबिक उठाया गया कदम है। इसका इस्तेमाल करके छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा उद्यमी प्रतिस्पर्धा में बना रह सकता है।
यह देश में युवाओं को उनकी प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करेगा। यह सुविधा कंपनी सिर्फ उन जियो ग्राहकों को मुहैया कराएगी, जिन्होंने 5जी का अनलिमिटेड प्लान खरीद रखा है। इस खास एआइ सुविधा का उद्देश्य हर भारतीय उपभोक्ता, संस्था और डेवलपर को एआइ से जोड़ना है।
