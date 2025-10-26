Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जांजगीर चांपा: जुआ खेलते पटवारी संघ के अध्यक्ष गिरफ्तार, 20 लाख जब्त

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:10 PM (IST)

    जांजगीर चांपा पुलिस ने जुआ खेलते हुए राजस्व पटवारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया। रमन नगर में रवि राठौर के घर पर दबिश दी गई, जहाँ जुआ चल रहा था। मौके से 20 लाख रुपये का सामान जब्त किया गया। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जांजगीर चांपा जुआ खेलते पटवारी संघ के अध्यक्ष गिरफ्तार (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जांजगीर चांपा शहर के सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने शनिवार देर रात रमन नगर जांजगीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

    चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए जुआरियों में राजस्व पटवारी संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सहित छह पटवारी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से नकद 40 हजार रुपये, 52 पत्तियां ताश, छह मोबाइल फोन, दो कार, दो स्कूटी सहित लगभग 20 लाख रुपये का सामान जब्त किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंबे समय से मिल रही थी जुआ खेलने की शिकायत

    कोतवाली थाना प्रभारी मणिकांत पांडेय ने बताया कि जांजगीर के रमन नगर निवासी रवि राठौर के मकान में लंबे समय से जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी। शनिवार की रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी, जहां पर जुआ का फड़ चल रहा था।

    मौके से ज्योतिष कुमार सार्वे (कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, राजस्व पटवारी संघ), हेमचंद तिवारी, रवि राठौर, उमेश कुमार पटेल, गोविंद कांवर, राहुल प्रताप सिंह, देवेश अंबष्ट और पटवारी का निजी कंप्यूटर आपरेटर हरीश सिंह को गिरफ्तार किया गया।

    पटवारी संघ की साख पर सवाल

    पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। खास तौर पर पटवारी संघ की साख पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि संगठन का शीर्ष पदाधिकारी ही जुआ खेलते पकड़ा गया है।

    एसपी ने कहा- किसी को नहीं बख्शा जाएगा

    एसपी विजय कुमार पांडेय ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, इस घटना से राजस्व विभाग में भी भारी नाराजगी और चर्चा का माहौल है।

    ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी के बारे में चौंकाने वाला खुलासा; 10 साल बाद आया था जेल से बाहर