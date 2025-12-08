Language
    Jan Vishwas Ordinance: मामूली गलतियों पर नहीं होगी जेल, लगेगा जुर्माना; राजस्थान सरकार ने इन कानूनों में किया बदलाव

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    राजस्थान सरकार ने जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य छोटे उल्लंघनों के लिए जेल की सजा को हटाकर जुर्माना लगाना है। इससे जीवन और व्यापा ...और पढ़ें

    राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भजन लाल शर्मा कैबिनेट ने राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसका मकसद जीवन को आसान बनाना और बिजनेस करना आसान बनाना है, जो केंद्र सरकार के जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 जैसा ही है।

    राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट (प्रावधानों में संशोधन) अध्यादेश, 2025, 11 राज्य कानूनों के तहत छोटे या तकनीकी उल्लंघनों के लिए जेल की सजा खत्म करता है और उनकी जगह आर्थिक जुर्माना लगाता है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जन विश्वास अध्यादेश "जीवन जीने में आसानी और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने" और मुकदमों को कम करने में मदद करने के लिए लाया जा रहा है।

    अध्यादेश के बाद कई कानूनों में होंगे बदलाव

    इस अध्यादेश के तहत, कई कानूनों में अहम बदलाव होंगे। उदाहरण के लिए, वन अधिनियम के तहत, जंगल की जमीन पर मवेशी चराने पर पहले छह महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। अब सिर्फ जुर्माना और नुकसान की भरपाई लागू होगी।

    सरकार का दावा है कि इस संशोधन से आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को फायदा होगा, जिन्हें अक्सर अनजाने में जंगल के इलाकों में घुसने की वजह से आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

    इसी तरह, इंडस्ट्रियल यूनिट्स एक्ट अब राज्य-सहायता प्राप्त उद्योगों में इंस्पेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्स पेश न करने जैसे छोटे-मोटे प्रोसीजरल अपराधों के लिए जेल की सजा की इजाजत नहीं देगा। अब इन प्रावधानों पर सिर्फ वित्तीय जुर्माना लगेगा, जिससे MSMEs को राहत मिलेगी और इंस्पेक्टर राज का डर कम होगा।

    जयपुर वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड एक्ट में भी बदलाव किया गया है, जिसमें पानी की बर्बादी, सीवर लाइनों में रुकावट या बिना इजाजत कनेक्शन जैसे छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल की सजा हटा दी गई है; अब ऐसे उल्लंघनों पर सिर्फ जुर्माना लगेगा।

    राजस्थान राज्य सहायता अधिनियम के तहत बहीखाता या दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अब जेल नहीं होगी। इसी तरह कृषि भूमि से पेड़ काटने के प्रावधान के तहत पहले जेल की सजा थी, जिसमें अब जुर्माना बढ़ाकर 2 हजार रुपये तक कर दिया गया है। 

    वन संपदा को नुकसान पहुंचाने पर पहले 6 महीने की जेल थी, अब 5 हजार रुपये का जुर्माना कर दिया गया है।

    जल कनेक्शन बिना अनुमति के जोड़ने पर अब केवल जुर्माना देना होगा। इसी तरह सीवरेज लाइन में रुकावट डालने पर जेल की सजा हटाकर जुर्माना लगेगा। पानी का गैर-घरेलू उपयोग पर जुर्माना लगेगा। अन्य तकनीकी उल्लंघन के मामलों में कारावास हटाकर जुर्माना लगेगा।

    संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा?

    जोगाराम पटेल ने कहा, "यह अध्यादेश छोटी इंडस्ट्रीज और जंगल पर निर्भर समुदायों को मुकदमों से आजादी देगा, जो अक्सर तकनीकी गलतियों पर केस लड़ने में सालों बिता देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार डर के बजाय भरोसे का माहौल बनाना चाहती है। उम्मीद है कि ये सुधार छोटे-मोटे कागजी गलतियों के लिए जेल की सजा खत्म करके और लंबी अदालती प्रक्रियाओं को कम करके राज्य के औद्योगिक और कमर्शियल सेक्टर को बहुत फायदा पहुंचाएंगे।"

    यह अध्यादेश औपचारिक नोटिफिकेशन के तुरंत बाद लागू हो जाएगा। यह सिर्फ मामूली या तकनीकी उल्लंघन पर लागू होगा। गंभीर अपराधों के लिए मौजूदा सजाएं वैसी ही रहेंगी।

    कैबिनेट बैठक में अन्य फैसलों को भी दी गई मंजूरी

    मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अन्य फैसले भी मंजूर किए गए, जिनमें अनुकंपा नियुक्तियों के लिए आवेदन की समय सीमा 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करना और भर्ती वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी छह महीने से बढ़ाकर एक साल करना शामिल है।

    इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रवासी राजस्थानी पॉलिसी, 2025 को मंजूरी दी, ताकि नॉन-रेजिडेंट राजस्थानियों के साथ जुड़ाव बढ़ाया जा सके, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और टूरिज्म सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के मकसद से राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई।

