राजस्थान के पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश में होंगे प्रशिक्षित, क्यों राज्य सरकार ने लिया ऐसा फैसला?
राजस्थान सरकार ने पुलिसकर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण कराने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में बेहतर प्रशिक्षण सुविध ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में नए भर्ती हुए एक हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित तिधरा प्रशिक्षण केंद्र में नौ महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।
इस दौरान पुलिसकर्मियों को बुनियादी पुलिसिंग, अपराध की आधुनिक तकनीक, साइबर सुरक्षा, शारीरिक फिटनेस और नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही तस्करी के अवैध धंधों के बढ़ते कारोबार को रोकने के लिए भी नए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
प्रशिक्षण का खर्च वहन करेगी राजस्थान सरकार
प्रशिक्षण का करीब 11.50 रुपये का खर्च राजस्थान सरकार वहन करेगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की इस बारे में पिछले माह मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी।
इस चर्चा के बाद राजस्थान सरकार अपने नए चयनित होने वाले पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजेगी। मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजाबाबू सिंह प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्देशन करेंगे।
