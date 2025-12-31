Language
    जयशंकर ने तारिक रहमान को दिया PM मोदी का मैसेज, पढ़ें लेटर में क्या-क्या लिखा?

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:39 PM (IST)

    विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्होंने पीएम मोदी का व्यक्तिगत शोक पत्र सौंपा और भारत सर ...और पढ़ें

    विदेश मंत्री जयशंकर ने ढाका में तारिक रहमान से मुलाकात की

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। क्या पूर्व पीएम खालिदा जिया की मौत और उसके बाद भारत सरकार की संवेदनशील प्रतिक्रिया भारत और बांग्लादेश के लगातार खराब होते संबंधों पर विराम लगा सकते हैं?

    इस बारे में स्पष्ट आकलन तो मुश्किल होगा लेकिन जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री एस जयशंकर की शिरकत और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के नाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तिगत पत्र कुछ ऐसा ही संकेत देता है।

    विदेश मंत्री जयशंकर ने ढाका में तारिक रहमान से मुलाकात की

    जयशंकर ने तारिक से मुलाकात कर भारत सरकार व भारत की जनता की तरफ से पूर्व पीएम की मौत पर अपना शोक व संदेनाएं प्रकट कीं। साथ ही उन्हें पीएम मोदी का एक व्यक्तिगत पत्र भी सौंपा। माना जा रहा है कि इस पत्र में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की जनता के लिए इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट की है।ढाका में जयशंकर को भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल समेत दूसरे दक्षिण एशियाई देशों से आए प्रतिनिधियों के साथ एक ही हाल में ठहराया गया था।

    बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जयशंकर की पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अजीज सादिक से मुलाकात की तस्वीर भी जारी की गई है। जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में कोई भी सूचना नहीं दी गई है।जयशंकर बुधवार सुबह 11.30 बजे (स्थानीय समय) भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से ढाका पहुंचे। वहां उनका स्वागत बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के सचिव फरहद होसैन ने किया।

    पीएम मोदी का व्यक्तिगत शोक पत्र उन्हें सौंपा

    जयशंकर ने अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, 'ढाका पहुंचने पर बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष व पूर्व पीएम के पुत्र तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्हें पीएम नरेन्द्र मोदी का एक व्यक्तिगत पत्र भी सौंपा। सरकार और भारतीय जनता की तरफ से अपनी गहरी सहानुभूति प्रकट की। भरोसा जताया कि बेगम खालिदा जिया की ²ष्टिकोण व मूल्यों के आधार हमारी साझेदारी को विकसित करने में मदद करेगी।'

    जयशंकर से मुलाकात के दौरान तारिक के साथ उनकी पार्टी के तकरीबन सभी वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। जबकि भारतीय दल में ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा भी शामिल थे।इस बात के संकेत हैं कि जयशंकर की बीएनपी नेताओं के साथ मुलाकात भले संक्षिप्त रही, लेकिन इसमे द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चर्चा हुई। इसकी पुष्टि देर शाम नई दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने भी की है।

    भारत-बांग्लादेश संबंधों में नए अध्याय की उम्मीद

    एक्स पर हमीदुल्लाह ने लिखा है, 'विदेश मंत्री जयशंकर चार घंटे की काफी व्यस्त ढाका यात्रा के बाद लौट चुके हैं। भारत व बांग्लादेश द्विपक्षीय संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत की तरफ देख रहे हैं, जो साझा हितों में व्यवहारिकता व पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होगी।' ध्यान रहे कि एक दिन पहले ही उच्चायुक्त हमीदुल्लाह को ढाका बुलाया गया था।

    तारिक रहमान पिछले हफ्ते ही ढाका लौटे हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। अस्थिरता के बावजूद जिस तरह का राजनीतिक माहौल अभी बांग्लादेश में है, उसे देखते हुए कई लोग यह मानते हैं कि आगामी चुनाव में बीएनपी की सरकार बनने की काफी संभावनाएं हैं। यह भी माना जा रहा है कि अब जबकि अवामी लीग चुनाव प्रक्रिया से बाहर है, तब भारत के लिए इस पड़ोसी देश में जमाते-इस्लामी व दूसरे कट्टरपंथी राजनीतिक दलों की जगह बीएनपी ही ज्यादा सही रहेगी।

    बीएनपी अवामी लीग के अलावा एकमात्र दूसरी राजनीतिक पार्टी है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को नई दिल्ली स्थित ढाका उच्चायोग जाएंगे और खालिदा जिया के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करेंगे।