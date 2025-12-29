Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जयपुर में कॉलेज परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया छात्र, इमारत से कूदकर दी जान

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:30 AM (IST)

    जयपुर के बगरू में 19 वर्षीय कॉलेज छात्र प्रियांशु राज ने परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने के बाद तनाव में आकर आत्महत्या कर ली। मणिपाल यूनिवर्सिटी के छा ...और पढ़ें

    Hero Image

    इमारत से कूदकर दी जान।

    जागरण संवाददाता,जयपुर। जयपुर के बगरू इलाके में शनिवार को एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र ने कथित तौर पर परीक्षा में नकल के दौरान पकड़े जाने के बाद तनाव में आकर निर्माणाधीन इमारत की 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान प्रियांशु राज के रूप में हुई है। वह पटना का रहने वाला था और मणिपाल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष का छात्र था। वह कालेज हॉस्टल में रह रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थानाधिकारी राजेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने पर छात्र की आंसर शीट और नोट्स जब्त कर लिए गए थे, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में था। इसके बाद उसने एक स्कूटर किराए पर लिया और कालेज से करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में पहुंचा।

    पुलिस के अनुसार छात्र ने कूदने से पहले 12वीं मंजिल पर दीवार के पास अपना बैग और मोबाइल रख दिया था। इमारत पर काम कर रहे मजदूरों ने गिरने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। गंभीर हालत में छात्र को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    तलाशी के दौरान पुलिस ने 12वीं मंजिल से छात्र का बैग और मोबाइल बरामद किया। बैग में पहचान संबंधी दस्तावेजों के साथ जहर और पानी की एक बोतल भी मिली है।