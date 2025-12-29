जयपुर में कॉलेज परीक्षा में नकल करते पकड़ा गया छात्र, इमारत से कूदकर दी जान

जागरण संवाददाता,जयपुर। जयपुर के बगरू इलाके में शनिवार को एक 19 वर्षीय कॉलेज छात्र ने कथित तौर पर परीक्षा में नकल के दौरान पकड़े जाने के बाद तनाव में आकर निर्माणाधीन इमारत की 12वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान प्रियांशु राज के रूप में हुई है। वह पटना का रहने वाला था और मणिपाल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष का छात्र था। वह कालेज हॉस्टल में रह रहा था।

थानाधिकारी राजेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि परीक्षा के दौरान नकल करते पकड़े जाने पर छात्र की आंसर शीट और नोट्स जब्त कर लिए गए थे, जिसके बाद वह मानसिक तनाव में था। इसके बाद उसने एक स्कूटर किराए पर लिया और कालेज से करीब पांच किलोमीटर दूर स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में पहुंचा।

पुलिस के अनुसार छात्र ने कूदने से पहले 12वीं मंजिल पर दीवार के पास अपना बैग और मोबाइल रख दिया था। इमारत पर काम कर रहे मजदूरों ने गिरने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। गंभीर हालत में छात्र को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।