जयपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों होगी कड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण पर निगम चलाएगा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में जयपुर जिले के चौमू में मस्जिद के निकट अतिक्रमण हटाने के दौरान मुस्लिमों द्वारा पुलिसकर्मियों पर किए गए पथराव को लेकर अब पुलिस और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। पुलिस ने 24 ऐसे पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा है। अतिक्रमण करने वालों को तीन दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा गया है। नगर परिषद अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जयपुर के विशेष पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। अबतक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नगर परिषद के सहायक लेखाधिकारी सुनील कुमार स्वामी ने बताया कि 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खाने एवं चार अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिए गए हैं। तीन दिन के नोटिस की अवधि गुरुवार को पूरी हो गई। अब यदि अतिक्रमण करने वाले खुद ही उसे हटा लेते हैं तो ठीक है नहीं तो बुलडोजर चलाकर इन्हें हटाया जाएगा।