    जयपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों होगी कड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण पर निगम चलाएगा बुलडोजर

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:06 AM (IST)

    राजस्थान में जयपुर जिले के चौमू में मस्जिद के निकट अतिक्रमण हटाने के दौरान मुस्लिमों द्वारा पुलिसकर्मियों पर किए गए पथराव को लेकर अब पुलिस और प्रशासन ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाने को कहा 

    जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में जयपुर जिले के चौमू में मस्जिद के निकट अतिक्रमण हटाने के दौरान मुस्लिमों द्वारा पुलिसकर्मियों पर किए गए पथराव को लेकर अब पुलिस और प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है।

    पुलिस ने 24 ऐसे पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा है। अतिक्रमण करने वालों को तीन दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए भी कहा गया है। नगर परिषद अतिक्रमणों पर बुलडोजर चलाएगी।

    जयपुर के विशेष पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। अबतक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

    नगर परिषद के सहायक लेखाधिकारी सुनील कुमार स्वामी ने बताया कि 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खाने एवं चार अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिए गए हैं। तीन दिन के नोटिस की अवधि गुरुवार को पूरी हो गई। अब यदि अतिक्रमण करने वाले खुद ही उसे हटा लेते हैं तो ठीक है नहीं तो बुलडोजर चलाकर इन्हें हटाया जाएगा।

    पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे

    मालूम हो कि चौमू के मुख्य बाजार में स्थित मस्जिद के निकट अतिक्रमण हटाने को लेकर 26 दिसंबर को मुस्लिम समाज, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों के बीच सहमति हो गई थी।

    अतिक्रमण हटाया गया था लेकिन इसी दिन रात को मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने एक बार फिर मस्जिद के निकट अवैध रूप से दीवार बनाकर लोहे की रेलिंग लगाना प्रारंभ कर दिया था। पुलिसकर्मियों ने इस काम को रोका तो पथराव किया गया था। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।