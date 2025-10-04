Language
    जयपुर में वनकर्मियों की पिटाई से आहत युवक ने दी जान, गुस्साए ग्रामीणों ने थाने पर किया पथराव

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:00 AM (IST)

    जयपुर में वनकर्मियों द्वारा पिटाई से आहत होकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। युवक को बकरियां चराने के दौरान वनकर्मियों ने पकड़ा और उसके साथ मारपीट की जिससे वह आहत था। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन क्षेत्र के रेंज कार्यालय में तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव किया।

    जयपुर में वनकर्मियों की पिटाई से आहत युवक ने दी जान (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जयपुर में वनकर्मियों की पिटाई से आहत एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक युवक गुरुवार शाम को वनक्षेत्र में बकरियां चराने गया था। वहां वनकर्मियों ने युवक को पकड़कर उसका 2200 रुपये का चालान काटने के साथ ही निर्वस्त्र कर बेरहमी से मारपीट की।

    युवक ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में फोन कर इस बात की जानकारी दी और आत्महत्या करने की चेतावनी दी। पुलिस नियंत्रण कक्ष में आए नंबरों के आधार पर युवक की लोकेशन जांच करने का काम शुरू किया गया। देर रात युवक रायसर के जंगलों में पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला।

    वन क्षेत्र के रेंज कार्यालय में तोड़फोड़

    घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए। शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण वन क्षेत्र के रेंज कार्यालय पहुंचे और तोड़फोड़ की। उग्र ग्रामीणों से बचने के लिए वनकर्मियों ने इधर-उधर छिपकर जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने शुक्रवार दोपहर बाद रायसर पुलिस थाने पर पथराव भी किया।

    पुलिस ने उग्र भीड़ पर हल्का बल प्रयोग किया

    उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागने के साथ ही हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में उच्च अधिकारियों की ग्रामीणों के साथ बातचीत हुई, जिसमें मृतक के एक स्वजन को संविदा पर नौकरी और 18 लाख रुपये का मुआवजा देने पर सहमति हुई। दो वनकर्मियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाने पर भी सहमति बनी।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

