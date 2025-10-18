1.11 लाख रुपये किलो मिल रही है यह खास मिठाई, 24 कैरेट सोने से बनी 'स्वर्ण भस्म' की क्या है खसियत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वैसे तो दीवाली रोशनी का त्योहार है, लेकिन बिना मिठाइयों के दीवाली का मजा फीका पड़ जाता है। दीवाली के खास मौके पर लोग अच्छी से अच्छी मिठाइयां खरीदते हैं। मगर, क्या आपने कभी सोने और चांदी की मिठाइयां देखी हैं?

दीवाली नजदीक आते ही राजस्थान के जयपुर में स्थित 'त्योहार' शॉप काफी चर्चा में आ गई है। जयपुर के वैशाली नगर में स्थित इस दुकान में 24 कैरेट गोल्ट से बनी 'स्वर्ण भस्म पाक' और चांदी से बनी 'चांदी भस्म पाक' जैसी मिठाइयां उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 45,000 से 1.11 लाख प्रति किलोग्राम है।

इन अनोखी मिठाइयों के पीछे अंजली जैन का हाथ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रहीं अंजली अब एक बिजनेस वूमन बन चुकी हैं। उनका कहना है कि उन्हें सोने और चांदी की मिठाइयां बनाने का आइडिया आयुर्वेद की पारंपरिक रेसिपी से आया। वो कुछ शानदार बनाना चाहती थीं।