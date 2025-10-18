Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    1.11 लाख रुपये किलो मिल रही है यह खास मिठाई, 24 कैरेट सोने से बनी 'स्वर्ण भस्म' की क्या है खसियत?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:28 PM (IST)

    Gold-Silver Sweets: दीवाली के मौके पर जयपुर की 'त्योहार' दुकान ने 24 कैरेट सोने और चांदी से बनी अनोखी मिठाइयाँ पेश की हैं। अंजली जैन द्वारा आयुर्वेद से प्रेरित होकर बनाई गई 'स्वर्ण भस्म पाक' और 'चांदी भस्म पाक' जैसी इन मिठाइयों की कीमत 45,000 से 1.11 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है। 'स्वर्ण प्रसादम' नामक यह मिठाई भारत की सबसे महंगी मिठाई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    1,11,000 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है मिठाई। फोटो- एएनआई

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वैसे तो दीवाली रोशनी का त्योहार है, लेकिन बिना मिठाइयों के दीवाली का मजा फीका पड़ जाता है। दीवाली के खास मौके पर लोग अच्छी से अच्छी मिठाइयां खरीदते हैं। मगर, क्या आपने कभी सोने और चांदी की मिठाइयां देखी हैं?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीवाली नजदीक आते ही राजस्थान के जयपुर में स्थित 'त्योहार' शॉप काफी चर्चा में आ गई है। जयपुर के वैशाली नगर में स्थित इस दुकान में 24 कैरेट गोल्ट से बनी 'स्वर्ण भस्म पाक' और चांदी से बनी 'चांदी भस्म पाक' जैसी मिठाइयां उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 45,000 से 1.11 लाख प्रति किलोग्राम है।

    Gold Sweets 4

    इन अनोखी मिठाइयों के पीछे अंजली जैन का हाथ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रहीं अंजली अब एक बिजनेस वूमन बन चुकी हैं। उनका कहना है कि उन्हें सोने और चांदी की मिठाइयां बनाने का आइडिया आयुर्वेद की पारंपरिक रेसिपी से आया। वो कुछ शानदार बनाना चाहती थीं।

    Gold Sweets

    देश की सबसे महंगी मिठाई

    समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान अंजली ने कहा, "आज यह पूरे भारत की सबसे मंहगी मिठाई 'स्वर्ण प्रसादम' है। इसका कीमत 1 लाख 11 हजार रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। यह देखने में काफी शानदार है और इसकी पैकेजिंग भी बेहद दिलचस्प है। इसे ज्वैलरी बॉक्स में पैक किया जाता है और इसे बनाने के लिए चिलगोजा जैसे महंगे ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है।"

    gold sweets 3

    अंजली जैन के अनुसार,

    इसमें खाने वाला असली गोल्ड डाला गया है, जिसे सोने की भस्म भी कहा जाता है। 24 कैरेट गोल्ड से बनी इस मिठाई को 'स्वर्ण प्रसादम' का नाम दिया गया है। इसपर गोल्ड वर्क हुआ है। इस मिठाई पर केसर और पाइन नट्स की भी एक परत चढ़ी है। इसलिए इसकी कीमत काफी ज्यादा है।

    Gold Sweets 1

    अंजली का कहना है, "भारतीय आयुर्वेद में भी सोने की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जो भी चीजें भारतीय परंपरा को दर्शाती हैं, वो अपने आप में बेशकीमती होती हैं।"

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- 10 में से 7 शहरी भारतीय महीने में 3 से ज्यादा बार करते हैं मुंह मीठा, मिठाइयों से जुड़े मजेदार फैक्ट्स जानते हैं आप?