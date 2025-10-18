10 में से 7 शहरी भारतीय महीने में 3 से ज्यादा बार करते हैं मुंह मीठा, मिठाइयों से जुड़े मजेदार फैक्ट्स जानते हैं आप?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शहरी भारतीय उपभोक्ता चीनी युक्त खाद्य पदार्थों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आनलाइन सर्वे फर्म लोकल सर्कल्स के एक सर्वेक्षण के अनुसार 74 प्रतिशत शहरी आबादी महीने में तीन या उससे ज्यादा बार पारंपरिक भारतीय मिठाइयों का सेवन करती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिछले वर्ष यह आंकड़ा 51 प्रतिशत था। लोगों में चीनी की खपत के पैटर्न को जानने के लिए किए गए इस सर्वेक्षण में 303 जिलों के उपभोक्ताओं से प्रतिक्रियाएं ली गई। क्या कहते हैं आंकड़े? महीने में तीन से ज्यादा बार बेकरी व पैकेज्ड उत्पादों का उपभोग करने वालों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

26 प्रतिशत लोग महीने में 15 -30 बार करते हैं मिठाईयों का सेवन।

22 प्रतिशत लोग 3-7 बार करते हैं मुंह मीठा। वहीं, 5 प्रतिशत लोग बिल्कुल मिठाई नहीं खाते।