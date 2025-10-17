Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में मिलावटी मिठाई फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2,600 किलो जहरीली मिठाइयां बरामद, 16 गिरफ्तार

    By Mohammed Saqib Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:30 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने मिलावटी मिठाई बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में 2,600 किलो जहरीली मिठाइयां जब्त की गईं और 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मिठाइयों में हानिकारक रसायन पाए गए, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ गई है और इस दौरान मिलावटी मिठाइयों का धंधा भी धड़ल्ले से चल रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जहां त्योहार के दौरान अखाद्य और अस्वास्थ्यकर पदार्थों से बनी मिठाइयों को बड़े पैमाने पर खपा रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री मालिक सहित 16 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से 2,600 किलोग्राम से अधिक मिलावटी मिठाइयां और प्रतिबंधित रसायन बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री मालिक की पहचान हरि नगर के चंद अग्रवाल के रूप में हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बना रहे थे मिलावटी मिठाइयां

    उपायुक्त आदित्य गौतम के मुताबिक, 16 अक्टूबर को सब इंस्पेक्टर अनुराग त्यागी को रघुबीर नगर स्थित एक फैक्ट्री के बारे में गुप्त सूचना मिली, जहां हानिकारक रसायनों और अस्वास्थ्यकर पदार्थों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में मिल्क केक और कलाकंद जैसी मिलावटी मिठाइयां तैयार की जा रही थीं।

    सूचना पर एसीपी गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में एफएसएसएआइ के अधिकारियों के साथ गठित टीम ने परिसर से 2,600 किलोग्राम से अधिक मिलावटी मिठाइयां और प्रतिबंधित रसायन बरामद किए गए।

    इस दौरान मौके से फैक्ट्री मालिक तारा चंद अग्रवाल और उसके 16 कर्मचारियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित जल्दी मुनाफा कमाने के लिए इस रैकेट का संचालन कर रहे थे।

    200 से 250 रुपये किलो बेचते थे मिठाई

    पूछताछ में तारा चंद ने बतााय कि उसका बेटा कई सालों से मिलावटी मिठाई का कारोबार चला रहा था। दो साल पहले बेटे की मौत के बाद, उसने खुद यह धंधा संभला। उसने स्वीकार किया कि दीपावली के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। इन मिठाइयों को त्योहारों के मौसम में विभिन्न दुकानों पर लगभग 200-250 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाना था।

    स्वास्थ्य को है गंभीर खतरा

    अखाद्य और अस्वास्थ्यकर पदार्थों से बनी मिठाइयों को बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में पता चला कि उपरोक्त मिठाइयों को तैयार करने में सोडियम फार्मेल्डिहाइड सल्फाक्सिलेट नामक रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा था। उक्त रसायन का उपयोग खाद्य उत्पादों में नहीं किया जाता है और इसके सेवन से गंभीर स्वास्थ्य परिणाम जैसे फार्मेल्डिहाइड के कारण कैंसर, जठरांत्र संबंधी विषाक्तता, एलर्जी, श्वसन संबंधी समस्याएं आदि हो सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- दीपावली से पहले दमघोंटू हवा: दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में, गाजियाबाद सबसे प्रदूषित