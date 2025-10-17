दिल्ली में मिलावटी मिठाई फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2,600 किलो जहरीली मिठाइयां बरामद, 16 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ गई है और इस दौरान मिलावटी मिठाइयों का धंधा भी धड़ल्ले से चल रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जहां त्योहार के दौरान अखाद्य और अस्वास्थ्यकर पदार्थों से बनी मिठाइयों को बड़े पैमाने पर खपा रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर फैक्ट्री मालिक सहित 16 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से 2,600 किलोग्राम से अधिक मिलावटी मिठाइयां और प्रतिबंधित रसायन बरामद किए गए हैं। फैक्ट्री मालिक की पहचान हरि नगर के चंद अग्रवाल के रूप में हुई है।

बना रहे थे मिलावटी मिठाइयां उपायुक्त आदित्य गौतम के मुताबिक, 16 अक्टूबर को सब इंस्पेक्टर अनुराग त्यागी को रघुबीर नगर स्थित एक फैक्ट्री के बारे में गुप्त सूचना मिली, जहां हानिकारक रसायनों और अस्वास्थ्यकर पदार्थों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में मिल्क केक और कलाकंद जैसी मिलावटी मिठाइयां तैयार की जा रही थीं।

सूचना पर एसीपी गिरीश कौशिक की देखरेख में और इंस्पेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में एफएसएसएआइ के अधिकारियों के साथ गठित टीम ने परिसर से 2,600 किलोग्राम से अधिक मिलावटी मिठाइयां और प्रतिबंधित रसायन बरामद किए गए। इस दौरान मौके से फैक्ट्री मालिक तारा चंद अग्रवाल और उसके 16 कर्मचारियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपित जल्दी मुनाफा कमाने के लिए इस रैकेट का संचालन कर रहे थे। 200 से 250 रुपये किलो बेचते थे मिठाई पूछताछ में तारा चंद ने बतााय कि उसका बेटा कई सालों से मिलावटी मिठाई का कारोबार चला रहा था। दो साल पहले बेटे की मौत के बाद, उसने खुद यह धंधा संभला। उसने स्वीकार किया कि दीपावली के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां तैयार की जा रही थीं। इन मिठाइयों को त्योहारों के मौसम में विभिन्न दुकानों पर लगभग 200-250 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाना था।