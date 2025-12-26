फिर विवादों में जादवपुर विश्वविद्यालय, कथित तौर पर छात्रा का हिजाब हटवाने को लेकर विरोध

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। महानगर के जादवपुर विश्वविद्यालय (विवि) में कथित तौर पर एक छात्रा का हिजाब हटवाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। छात्राओं के एक वर्ग का आरोप है कि गत सोमवार को अंग्रेजी सेमेस्टर परीक्षा के दौरान एक परीक्षक ने तृतीय वर्ष की छात्रा, जो हिजाब पहनी हुई थी, से कहा कि वह अपनी सहपाठी की मदद से हिजाब आंशिक रूप से हटाए।

ऐसा यह जानने को किया गया कि वह वायरलेस हेडफोन का इस्तेमाल तो नहीं कर रही थी। जांच के दौरान उसके पास से कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। छात्राओं ने इसका गत बुधवार को हुए वार्षिक दीक्षा समारोह के दौरान विरोध किया। दो छात्राओं ने मंच पर कुलपति चिरंजीब भट्टाचार्य से डिग्री व प्रमाणपत्र लेते समय एक पोस्टर दिखाया, जिसपर लिखा था-जादवपुर विवि में 'इस्लामोफोबिया' के लिए कोई जगह नहीं है।

उन्होंने कहा-'हम अपनी जूनियर सहपाठी के साथ हुए इस तरह के बर्ताव का विरोध करते हैं। जादवपुर विवि जैसे उदार व धर्मनिरपेक्ष शिक्षा संस्थान में इस तरह का बर्ताव अस्वीकार्य है। हमने डिग्री लेते समय शांतिपूर्वक इसका विरोध किया है।'

दूसरी तरफ विवि के फैकल्टी सदस्यों ने 'इस्लामोफोबिया' के आरोप को सिरे से खारिज किया है। अंग्रेजी विभाग के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने कहा-'परीक्षा में नकल करने के कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद निगरानी बढ़ाई गई थी। पिछले सप्ताह कम से कम चार छात्र हेडफोन के जरिए नकल करते पकड़े गए थे, जिनमें कोई अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं था। उस दिन तृतीय वर्ष की एक छात्रा को हूडी पहनकर हेडफोन का इस्तेमाल करते पकड़ा गया था। उसी परीक्षा में हिजाब पहनी दो छात्राएं भी थीं, जिनमें से एक दिव्यांग थीं। उनकी कोई जांच नहीं की गई थी।'