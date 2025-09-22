Language
    Money Laundering Case: SC से जैकलीन को बड़ा झटका, सुकेश चंद्रशेखर केस में याचिका खारिज

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:44 PM (IST)

    बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने FIR रद्द करने की मांग की थी। जैकलीन का कहना था कि वह सुकेश चंद्रशेखर की साजिश का शिकार बनी हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।

    सुप्रीम कोर्ट से जैकलीन को बड़ा झटका (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है।

    दरअसल, जैकलीन ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने उनकी FIR रद करने की मांग ठुकरा दी थी। 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि आरोपों पर फैसला केवल ट्रायल के दौरान ही हो सकता है। जैकलीन का कहना था कि वह खुद सुकेश की साजिश का शिकार बनी हैं और उन्हें गलत तरीके से केस में घसीटा जा रहा है।

    क्या है जैकलीन का पक्ष?

    जैकलीन ने अपनी याचिका में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सबूत ही दिखाते हैं कि वह सुकेश के निशाने पर थीं। उनका यह भी आरोप था कि तिहाड़ जेल अधिकारियों ने ही सुकेश को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करने की सुविधा दी, जिससे उसने लोगों को ठगा।

    उनका कहना था कि वह को केस की प्रॉसिक्यूशन गवाह हैं, इसलिए उनके खिलाफ आगे की कार्यवागी रद की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि उन्हें सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि कहा था कि यह तय करना कि जैकलीन की नीयत क्या थी और उन्हें सुकेश के बारे में जानकारी थी या नहीं, यह सब ट्रायल कोर्ट में ही साबित होगा।

    जैकलीन पर ED का आरोप

    ED ने जैकलीन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सुकेश से करीब 7 करोड़ रुपये के लग्जरी गिफ्ट लिए। इनमें महंगी कारें, ज्वेलरी और डिजाइनर कपड़े शामिल बताए गए। हालांकि, जैकलीन लगातार कह रही हैं कि उन्होंने गिफ्ट तो लिए लेकिन उन्हें सुकेश की ठगी और आपराधिक गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी।

    कब शुरू हुआ मामला?

    यह मामला तब शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। सुकेश पर आरोप है कि उसने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी की।

