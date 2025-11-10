MP News: दिल्ली धमाके के बाद हाई अलर्ट पर इटारसी जंक्शन, ट्रेनों की सघन जांच में जुटी GRP RPF
दिल्ली में हुए धमाके के बाद इटारसी जंक्शन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। आरपीएफ और जीआरपी ट्रेनों और यात्रियों की सघन जांच कर रही हैं, खासकर दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्टेशन पर मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान की जांच की जा रही है। इटारसी जंक्शन देश के चारों महानगरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण जंक्शन है, जहाँ रोजाना हजारों यात्रियों का आवागमन होता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुए धमाके के बाद पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। देश के चारों महानगरों को रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ने वाले इटारसी जंक्शन पर भी इस ब्लास्ट का असर देखा गया है।
पुलिस मुख्यालय एवं कंट्रोल रूम से आए अलर्ट के बाद आरपीएफ एवं जीआरपी ने ट्रेनों एवं यात्रियों की चेकिंग तेज कर दी है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर फोकस किया जा रहा है। जीआरपी थाना प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि देश भर में जारी हाई अलर्ट को लेकर स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
लगेज की हो रही जांच
ट्रेनों से उतरने चढ़ने वाले यात्रियों एवं बोगियों में यात्रियों के लगेज की जांच की जा रही है। ट्रेनों के अलावा प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, ओवर ब्रिज एवं निकासी-प्रवेश के रास्तों पर मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड एवं अन्य संसाधनों की मदद से यात्रियों की जांच की जा रही है।
क्यों महत्वपूर्ण है इटारसी जंक्शन?
उल्लेखनीय है कि इटारसी जंक्शन से रोजाना देश के चारों महानगरों को करीब 180 एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही होती है। सामान्य दिनों में पचास हजार यात्रियों का उतरना चढ़ना यहां रहता है, इस वजह से हमेशा जंक्शन सुरक्षा के लिहाज से हाई अलर्ट पर रहता है।
