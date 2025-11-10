Language
    Delhi Blast: दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ अमित शाह की बैठक, घायलों से भी मिले; पीएम ने जताया दुख

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:23 PM (IST)

    दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों से मुलाकात की और पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने घटना पर दुख जताया है। विस्फोट में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

    पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से घटना के संबंध में जानकारी ली है (फोटो: एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने चौक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े कर दिए है। इस धमाके में 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की।

    अस्पताल में ही अमित शाह ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के साथ बैठक की। इसके बाद शाह घटनास्थल पर भी पहुंचे और हालात का जायजा लि वहीं पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से घटना के संबंध में जानकारी ली है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ने घटना पर दुख जताया है।

    पीएम ने जताया दुख

    पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, 'आज शाम दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की सहायता अधिकारी कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की।'

    राजनाथ सिंह ने लिखा, 'दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना अत्यंत दुखद और विचलित करने वाली है। इस अत्यंत दुःखद घड़ी में, मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।'

    जेपी नड्डा ने भी शोक प्रकट किया

    जेपी नड्डा ने भी घटना पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, 'नई दिल्ली में हुए दुखद कार विस्फोट में हुई जान-माल की हानि से व्यथित हूँ। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। अधिकारी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि घायलों तक सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता पहुँचे।'

    लाल किलो मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर चार पर यह विस्फोट करीब शाम छह बजकर 50 मिनट के आसपास हुआ। घटना स्थल पर विस्फोट की चपेट में आए वाहनों से आग की लपटें निकल रही थी। इससे वहां भारी संख्या में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और हर अफरा-तफरी का माहौल दिखाई दिया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लाल किला के करीब स्थित लाल मंदिर में कार का एक पार्ट आकर गिरा और मंदिर व मेट्रो स्टेशन पर लगे शीशे टूट गए।