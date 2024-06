इटली की PM ने मोदी को दी चुनावी जीत की बधाई, प्रधानमंत्री बोले- हम भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को करेंगे मजबूत

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हम भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो साझा मूल्यों और हितों पर आधारित है। वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।

Thank you for your kind wishes PM @GiorgiaMeloni. We remain committed to deepening India-Italy strategic partnership which is underpinned by shared values and interests. Looking forward to working together for global good. https://t.co/Qe7sFoASfg— Narendra Modi (@narendramodi) June 5, 2024