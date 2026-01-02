Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Grok पर अश्लील कंटेंट का मामला, IT मंत्रालय ने एक्स को भेजा नोटिस

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:46 PM (IST)

    इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने X Corp को Grok AI के दुरुपयोग पर सख्त नोटिस भेजा है। मंत्रालय ने महिलाओं को लक्षित कर अश्लील ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    आईटी मंत्रालय ने एक्स के ग्रोक एआई को नोटिस जारी किया

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने X Corp को एक सख्त नोटिस जारी किया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, IT नियम 2000 और 2021 के तहत वैधानिक ड्यू डिलिजेंस दायित्वों का पालन न करने का हवाला दिया गया है।

    MeitY ने X Corp को Grok AI दुरुपयोग पर नोटिस भेजा

    मंत्रालय ने उन रिपोर्टों पर गहरी चिंता जताई है जिसमें X की AI सेवा Grok का दुरुपयोग महिलाओं को टारगेट करके अश्लील, अभद्र और यौन रूप से आपत्तिजनक कंटेंट बनाने और शेयर करने के लिए किया जा रहा है।

    GROK

    IT अधिनियम और नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया गया

    लैटर में इस बात पर जोर दिया गया है कि यूजर्स ग्रोक की AI क्षमताओं का इस्तेमाल अपमानजनक तरीके से सिंथेटिक इमेज और वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है।

    MeitY ने चेतावनी दी है कि ऐसे काम यौन उत्पीड़न को सामान्य बनाते हैं और कानूनी सुरक्षा उपायों को कमजोर करते हैं।

    IT