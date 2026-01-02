Grok पर अश्लील कंटेंट का मामला, IT मंत्रालय ने एक्स को भेजा नोटिस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने X Corp को एक सख्त नोटिस जारी किया है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, IT नियम 2000 और 2021 के तहत वैधानिक ड्यू डिलिजेंस दायित्वों का पालन न करने का हवाला दिया गया है।

MeitY ने X Corp को Grok AI दुरुपयोग पर नोटिस भेजा मंत्रालय ने उन रिपोर्टों पर गहरी चिंता जताई है जिसमें X की AI सेवा Grok का दुरुपयोग महिलाओं को टारगेट करके अश्लील, अभद्र और यौन रूप से आपत्तिजनक कंटेंट बनाने और शेयर करने के लिए किया जा रहा है।

IT अधिनियम और नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया गया लैटर में इस बात पर जोर दिया गया है कि यूजर्स ग्रोक की AI क्षमताओं का इस्तेमाल अपमानजनक तरीके से सिंथेटिक इमेज और वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है।