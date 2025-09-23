'अब मैं शिफ्ट हो रहा हूं', स्वदेशी ब्राउजर जोहो से जुड़े आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वदेशी इंटरनेट ब्राउजर जोहो से जुड़ने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि वे अब जोहो का उपयोग करेंगे जो एक स्वदेशी प्लेटफार्म है। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबू ने वैष्णव का आभार व्यक्त किया। यह ब्राउजर गूगल जैसे सर्चिंग ब्राउजर पर निर्भरता कम करेगा और साइबर सुरक्षा की चिंताओं को भी दूर करेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को स्वदेशी इंटरनेट ब्राउजर जोहो से जुड़ने की घोषणा की। उन्होंने सोमवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक वीडियो पोस्ट करके ये जानकारी दी।
वैष्णव ने लिखा कि मैं अब जोहो पर शिफ्ट हो रहा हूं। यह हमारा अपना स्वदेशी प्लेटफार्म है, जहां दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन बनाए जा सकते हैं। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेंबू ने वैष्णव का आभार व्यक्त किया और कहा कि इससे हमारे इंजीनियरों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो पिछले दो दशकों से दिन-रात एक करके उस उत्पाद को तैयार करने में जुटे थे।
किसने विकसित किया है जोहो ब्राउजर?
जोहो ब्राउजर विकसित करनेवाली कंपनी जोहो चेन्नई आधारित वैश्विक टेक्नोलाजी कंपनी है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। कंपनी के ब्राउजर से गूगल और अन्य सर्चिंग ब्राउजर से निर्भरता कम की जा सकेगी। इससे साइबर सुरक्षा की चिंताओं से भी निपटा जा सकेगा।
इसके अलावा देश के यूजर्स का डाटा देश में ही रखने में आसानी होगी। इससे डाटा लीक का खतरा भी कम होगा।
कंपनी ने किया ये दावा
कंपनी का दावा है कि ब्राउजर को बच्चों के अनुकूल बनाया गया है। इसमें पैरेंटिंग कंट्रोल का भी विकल्प मिलेगा। साथ ही ये घरेलू भाषाओं को भी सपोर्ट करेगा।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
