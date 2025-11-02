ISRO का 'बाहुबली' रॉकेट GSAT-7 लेकर शाम 5:26 बजे होगा रवाना; कब और कहां देख सकते हैं सीधा प्रसारण?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। आज यानी रविवार को इसरो भारतीय नौसेना की जीसैट-7आर (सीएमएस-03) कम्युनिकेशन सैटेलाइट (GSAT-7 (CMS-03) Communication Satellite) लॉन्च करने वाला है। यह भारतीय नौसेना की अब तक की सबसे एडवांस सैटेलाइट होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह उपग्रह LVM3-M5 रॉकेट पर उड़ान भरे, जिसे बाहुबली का नाम दिया गया है। इसरो आज श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। क्यों खास है यह सैटेलाइट? जीसैट-7आर (सीएमएस-03) भारत की अब तक की सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी, जिसका कुल वजन 4,400 किलोग्राम बताया गया है। एडवांस तकनीकी से लेस यह सैटेलाइट पूरे हिंद महासागर में दूरसंचार सुविधा मुहैया करवाने में मदद करेगी।