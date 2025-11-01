कल सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में रवाना होगा इसरो का 'बाहुबली', 10 पॉइंट में पढ़ें इसकी खासियत

इसरो कल अपने सबसे भारी बाहुबली रॉकेट को लॉन्च करेगा, जो भारतीय नौसेना के लिए एक सैटेलाइट ले जाएगा। LVM-3 नामक यह रॉकेट 43.5 मीटर ऊंचा है और इसका वजन 642 टन है। इस रॉकेट का उपयोग चंद्रयान-3 मिशन में भी किया गया था। यह सैटेलाइट समुद्री रक्षा संचार में मदद करेगा और नौसेना की संपत्तियों को सुरक्षित संचार प्रदान करेगा।

भारतीय नौसेना के लिए समर्पित एक सैटेलाइट ले जाएगा (फाइल फोटो)