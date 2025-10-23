ISRO अमेरिकी सेटेलाइट ब्लूबर्ड-6 को करेगा लॉन्च, जल्द होगा तारीख का एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इसरो अध्यक्ष नारायणन ने गुरुवार को कहा कि इसरो इस साल के अंत तक 6.5 टन वजनी अमेरिकी सेटेलाइट ब्लूबर्ड-6 लांच करेगा। गौरतलब है कि जुलाई में इसरो द्वारा नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन (निसार) का सफल प्रक्षेपण किया गया था।

