    ISRO अमेरिकी सेटेलाइट ब्लूबर्ड-6 को करेगा लॉन्च, जल्द होगा तारीख का एलान

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    इसरो अध्यक्ष नारायणन ने घोषणा की है कि इसरो इस साल के अंत तक 6.5 टन वजनी अमेरिकी सेटेलाइट ब्लूबर्ड-6 को लॉन्च करेगा। यह प्रक्षेपण भारत के सबसे शक्तिशाली राकेट एलवीएम3 के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन (निसार) के सफल प्रक्षेपण के बाद, इसरो इस नए उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इसरो अध्यक्ष नारायणन ने गुरुवार को कहा कि इसरो इस साल के अंत तक 6.5 टन वजनी अमेरिकी सेटेलाइट ब्लूबर्ड-6 लांच करेगा। गौरतलब है कि जुलाई में इसरो द्वारा नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन (निसार) का सफल प्रक्षेपण किया गया था।

    नारायणन ने बताया, ब्लू बर्ड संचार उपग्रह है। हमें उपग्रह मिल गया है और हम इसके प्रक्षेपण के लिए काम कर रहे हैं। राकेट का निर्माण कार्य चल रहा है। हमारा लक्ष्य इस वर्ष के अंत से पहले इसे पूरा करना है। तारीख की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा उचित समय पर की जाएगी।

    अमेरिका स्थित एएसटी स्पेसमोबाइल द्वारा विकसित ब्लाक 2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को भारत के सबसे शक्तिशाली राकेट एलवीएम3 के जरिये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा।

    एएनआइ के अनुसार इसरो प्रमुख ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र ने इस साल 200 से अधिक उपलब्धियां हासिल की।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस/एएनआई के इनपुट के साथ)

