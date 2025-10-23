ओडिशा के बालेश्वर शहर में दो समुदायों के बीच झड़प, एक व्यक्ति घायल; पुलिस फोर्स तैनात

जागरण संवाददाता बालेश्वर। बालेश्वर शहर के बांका खजूर नामक स्थान के नजदीक मछुआ साही का रहने वाला अहमद अली खान जब अपने पशुओं को खेतों में चरा रहा था कि एक अन्य समुदाय से जुड़े कई युवक उसके पास पहुंचे थे तथा पशु तस्करी को लेकर उसके साथ पहले कहा सुनी हुई थी फिर उसके साथ मारपीट किए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायल अहमद को बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। जैसे ही यह खबर उक्त इलाके में लोगों को लगी की भारी संख्या में दोनों समुदाय से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए थे तथा मारपीट करने वाले युवकों को गिरफ्तार करने की मांग किए थे।

बांका खजूर के मुख्य सड़क को कई घंटों के लिए जाम कर दिया गया था। उत्तेजना को देखते हुए पुलिस के कई आला अधिकारियों समेत भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंच कर लोगों को शांत किए थे तथा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिए थे।