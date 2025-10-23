Language
    ओडिशा के बालेश्वर शहर में दो समुदायों के बीच झड़प, एक व्यक्ति घायल; पुलिस फोर्स तैनात

    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:40 PM (IST)

    ओडिशा के बालेश्वर शहर में बांका खजूर नामक स्थान पर दो समुदायों के बीच गुरुवार देर रात झड़प हो गई। झड़प में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना की विस्तृत जानकारी का इंतजार है। ताजा अपडेट के लिए जागरण के साथ बने रहें।

    जागरण संवाददाता बालेश्वर। बालेश्वर शहर के बांका खजूर नामक स्थान के नजदीक मछुआ साही का रहने वाला अहमद अली खान जब अपने पशुओं को खेतों में चरा रहा था कि एक अन्य समुदाय से जुड़े कई युवक उसके पास पहुंचे थे तथा पशु तस्करी को लेकर उसके साथ पहले कहा सुनी हुई थी फिर उसके साथ मारपीट किए थे।  

    घायल अहमद को बालेश्वर जिला मुख्य चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। जैसे ही यह खबर उक्त इलाके में लोगों को लगी की भारी संख्या में दोनों समुदाय से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए थे तथा मारपीट करने वाले युवकों को गिरफ्तार करने की मांग किए थे। 

    बांका खजूर के मुख्य सड़क को कई घंटों के लिए जाम कर दिया गया था। उत्तेजना को देखते हुए पुलिस के कई आला अधिकारियों समेत भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर पहुंच कर लोगों को शांत किए थे तथा आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिए थे। 

    उत्तेजना को देखते हुए बंका खजूर तथा इसके आसपास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।