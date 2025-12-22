ISRO LVM3-M6 Mission: श्रीहरिकोटा से 24 दिसंबर को लॉन्च होगा इसरो का ये खास मिशन, यहां देखें लाइव

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) बुधवार (24 दिसंबर) को सुबह 8:54 बजे (IST) सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC SHAR), श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से अपना LVM3-M6/ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

यह मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें अमेरिका की AST SpaceMobile का BlueBird-6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा गया है। यह मिशन LVM3 की छठी ऑपरेशनल उड़ान है। व्यू गैलरी से लॉन्च देखने के लिए पब्लिक रजिस्ट्रेशन अब खुल गया है।

क्यों खास है यह सैटेलाइट? भारतीय स्पेस एजेंसी के अनुसार, यह LVM3 द्वारा भारतीय धरती से लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी पेलोड भी होगा। इसरो ने कहा, "यह सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की अगली पीढ़ी का हिस्सा है, जिसे सीधे स्टैंडर्ड मोबाइल स्मार्टफोन को स्पेस-बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन किया गया है।"