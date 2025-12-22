Language
    ISRO LVM3-M6 Mission: श्रीहरिकोटा से 24 दिसंबर को लॉन्च होगा इसरो का ये खास मिशन, यहां देखें लाइव

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:45 PM (IST)

    भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 24 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से LVM3-M6/ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस मिशन में अमेरिका की AST ...और पढ़ें

    इसरो फिर रचने जा रहा इतिहास।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (ISRO) बुधवार (24 दिसंबर) को सुबह 8:54 बजे (IST) सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC SHAR), श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से अपना LVM3-M6/ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 मिशन लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

    यह मिशन भारत के स्पेस प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें अमेरिका की AST SpaceMobile का BlueBird-6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा गया है। यह मिशन LVM3 की छठी ऑपरेशनल उड़ान है। व्यू गैलरी से लॉन्च देखने के लिए पब्लिक रजिस्ट्रेशन अब खुल गया है।

    क्यों खास है यह सैटेलाइट?

    भारतीय स्पेस एजेंसी के अनुसार, यह LVM3 द्वारा भारतीय धरती से लॉन्च किया जाने वाला सबसे भारी पेलोड भी होगा। इसरो ने कहा, "यह सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की अगली पीढ़ी का हिस्सा है, जिसे सीधे स्टैंडर्ड मोबाइल स्मार्टफोन को स्पेस-बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन किया गया है।"

    कौन लोग कर सकते हैं रजिस्टर

    • पात्रता: केवल भारतीय नागरिक।
    • रजिस्ट्रेशन: मुफ्त और पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर।
    • जरूरी दस्तावेज: वैध सरकारी आईडी (वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, वगैरह), मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
    • समय: लॉन्च व्यू गैलरी में सुबह 5:30 बजे से 8:15 बजे के बीच पहुंचें (लॉन्च से 30 मिनट पहले एंट्री बंद हो जाएगी)।

    कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

    • सबसे पहले https://lvg.shar.gov.in/VSCREGISTRATION/registerwithemailsave.jsp इस लिंक को ओपन करना होगा।
    • इसके बाद वेरिफिकेशन के लिए अपना ईमेल एड्रेस डालें। कैप्चा डालने के बाद सबमिट बटन दबाएं।
    • फिर लॉन्च के लिए वहां आने वाले लोगों की संख्या बताएं। साथ ही, यात्रा का तरीका भी बताएं और अगर पर्सनल कार से आ रहे हैं तो गाड़ी का नंबर भी बताएं।
    • यह फॉर्म मुख्य विजिटर की जानकारी के लिए है। इस स्टेप में, आपको अपनी उम्र नाम और अपने पहचान पत्र की डिटेल्स डालनी होंगी। साथ ही, जेंडर भी चुनें।
    • मुख्य विजिटर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें, जिसमें मोबाइल नंबर, पता और पिन कोड शामिल हैं।
    • नियम और शर्तें पढ़ें और स्वीकार करें।
    • प्रोसेस को वेरिफाई करने के लिए कैप्चा डालें और सबमिट दबाएं।

    इसरो ने बताया कि पांच-स्टेप वाली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करने के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी जेनरेट होगी और फिर तीन घंटे के अंदर मेन पेज पर 'प्रिंट के लिए यहां क्लिक करें' बटन का इस्तेमाल करके सारा डेटा डालें। इसरो ने कहा, "नहीं तो, ब्लॉक की गई सीटों की संख्या सिस्टम द्वारा अपने आप कैंसिल कर दी जाएगी और प्राइमरी विजिटर को सिर्फ श्रीहरिकोटा से लॉन्च देखने की इजाजत होगी।"

    जो लोग अंतरिक्ष में भारत की ताकत देखना चाहते हैं, वे इसरो की आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं।

