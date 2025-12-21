ऐतिहासिक! भारत का 'बाहुबली' रॉकेट क्रिसमस ईव पर लॉन्च करेगा अमेरिकी कमर्शियल सैटेलाइट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM3), जिसे लोकप्रिय रूप से बाहुबली के नाम से जाना जाता है, 24 दिसंबर 2025 को अमेरिकी कमर्शियल सैटेलाइट ब्लूबर्ड 6 को लॉन्च करेगा। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि यह पहली बार है जब एक अमेरिकी कंपनी अपने भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भारतीय रॉकेट पर लॉन्च कर रही है।

बाहुबली रॉकेट की विशेषताएं LVM3 भारत का सबसे भारी और सक्षम लॉन्च वाहन है, जिसकी ऊंचाई 43.5 मीटर और वजन 640 टन है। इसकी पेलोड क्षमता जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) तक 4,200 किलोग्राम है, और यह 100% सफलता दर के साथ सात मिशनों को पूरा कर चुका है।

ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट ब्लूबर्ड 6 एक अगली पीढ़ी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो एएसटी स्पेसमोबाइल द्वारा बनाया गया है। इसका वजन लगभग 6,100 किलोग्राम है, और यह 2,200 वर्ग मीटर का फेज्ड ऐरे एंटीना ले जा रहा है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल फेज्ड ऐरे सैटेलाइट बनाता है।

लॉन्च का महत्व यह लॉन्च भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को दर्शाता है, और एएसटी स्पेसमोबाइल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक कनेक्टिविटी में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। हालांकि, भारत में सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट सेवाओं की अनुमति नहीं है, इसलिए ब्लूबर्ड 6 की सेवाएं भारतीय उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होंगी।

स्पेस-बेस्ड मोबाइल कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत अगर यह लॉन्च सफल होता है, तो क्रिसमस ईव का यह लॉन्च न सिर्फ AST SpaceMobile और ISRO के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, बल्कि स्पेस-बेस्ड मोबाइल कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत भी कर सकता है। अभी के लिए, यह सर्विस उन मार्केट में शुरू की जाएगी जहां रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुके हैं, मुख्य रूप से अमेरिका और दूसरे पार्टनर देशों में। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की क्षमता ग्लोबल है – और यह दुनिया को बदल सकती है।