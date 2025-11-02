LVM3-M5 रॉकेट: ISRO ने रचा इतिहास, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ 'बाहुबली'; भारत का स्पेस प्रोग्राम में नया अध्याय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में आज एक बड़ा दिन है। ISRO अपने अब तक के सबसे भारी सैटेलाइट CMS-03 को देश की जमीन से लॉन्च किया। यह सैटेलाइट 4410 किलो वजनी है और इसे LVM3-M5 रॉकेट के जरिए Gesynchronous Transfer Orbit (GTO) में भेज दिया गया। यह भारत के लिए एक अहम पड़ाव माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

LVM3-M5 रॉकेट को उसकी भार उठाने की क्षमता के कारण 'बाहुबली' कहा जाता है। 43.5 मीटर ऊंचे इस रॉकेट को पूरी तरह असेंबल किया गया था और इसे सैटेलाइट के साथ श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड पर पहुंचाया जा चुका था।

लॉन्च हुआ 'बाहुबली' LVM3 जिसे GSLV Mk-III भी कहा जाता है, इसरो का नया हेवी-लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। यह रॉकेट 4 हजार किलो तक के सैटेलाइट को GTO और 8 हजार किलो तक को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में भेज सकता है। य तीन चरणों वाला रॉकेट है- दो सॉलिड मोटर स्ट्रैप-ऑन (S200), एक लिक्विड प्रोपलेंट कोर स्टेज (L110) और एक क्रायोजेनिक स्टेज (C25)। इसे पूरी तरह देशी तकनीक से विकसित किया गया है।