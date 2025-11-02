Language
    कैंसरी मरीजों के लिए फ्री बस यात्रा, लेकिन आवेदन के लिए देने होंगे ये जरूरी दस्तावेज

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    केरल सरकार ने कैंसर रोगियों के लिए KSRTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने का बड़ा फैसला लिया है। अब कैंसर मरीज राज्य के किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें Keralartcit.com पर RFID कार्ड के लिए आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। गलत दस्तावेज पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    कैंसरी मरीजों के लिए फ्री बस यात्रा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने कैंसर मरीजों को बड़ी राहत दी है। निगम ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अब कैंसर मरीज राज्य के किसी भी अस्पताल में इलाज के लिए मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा सभी तरह की KSRTC बसों, जिसमें ऑर्डिनरी से लेकर सुपरफास्ट तक शामिल हैं उसमें मिलेगी।

    यह योजना कीमोथेरेपी, रेडिएशन और अन्य इलाज से जुड़ी यात्राओं के लिए लागू होगी। इससे पहले राज्य के परिवहन मंत्री केबी गणेश कुमार ने इस तरह की योजना शुरू करने की घोषणा की थी। आदेश 29 अक्टूबर को KSRTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोद संकर ने जारी किया।

    यात्री कैसे कर सकते हैं आवेदन?

    मुफ्त यात्रा का लाभ पाने के लिए मरीजों को RFID कार्ड बनवाना होगा। इसके लिए वेबसाइट Keralartcit.com पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मरीज को पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की कॉपी, पते का प्रमाण और ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा जारी प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। दस्तावेज सत्यापित होने के बाद संबंधित अधिकार कार्ड मरीज के घर भेज देंगे

    फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

    KSRTC ने साफ किया है कि अगर किसी मरीज द्वारा दिए गए मेडिकल दस्तावेज फर्जी पाए गए तो कार्ड रद कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पहले कैंसर मरीजों को केवल 50% किराए में छूट मिलती थी, जो क्षेत्रीय कैंसर केंद्र (RCC) जाने वाली बसों तक सीमित थी।

