ISRO के लिए क्यों मील का पत्थर साबित होगी ब्लूबर्ड-2 की लॉन्चिंग? पढ़ें इसके बारे में सबकुछ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) आज फिर एक कीर्तिमान रचने को तैयार है। भारत के भारी-भरकम LVM3-M6 रॉकेट लॉन्चिंग में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। इसरो एक कमर्शियल मिशन के तहत अमेरिका के इस अगली पीढ़ी वाले रॉकेट को पृथ्वी की निम्न कक्षा (Lower Earth Orbit) में स्थापित करेगा।

इसरो के अनुसार, यह रॉकेट आज (24 दिसंबर 2025) की सुबह 8:54 बजे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था, जिसमें अब 90 सेकेंड की देरी हो गई है। इस मिशन के तहत अमेरिका का AST स्पेसमोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा।

सबसे भारी पेलोड ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 अब तक का सबसे भारी पेलोड है, जिसे LVM3 से लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। इस पेलोड का वजन 6,100 किलोग्राम है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 4,400 किलोग्राम की CMS-03 संचार सैटेलाइट के नाम था, जिसे 2 नवंबर को लॉन्च गया किया था।

कैसे होगा लॉन्च? इसरो की कमर्शियल शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी AST स्पेसमोबाइल के साथ समझौता किया था। लॉन्चिंग के 15 मिनट बाद यह सैटेलाइट रॉकेट से अलग होगी और 600 किलोमीटर के आसपास लोअर अर्थ ऑर्बिट में यह सैटेलाइट तैनात की जाएगी।