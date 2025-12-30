Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इजरायली राजनयिक ने की RSS की तारीफ, बोले- युवाओं को विरासत से जोड़ रहा संघ

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:15 PM (IST)

    इजरायल के महावाणिज्य दूत यानिव रेवाच ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि संघ युवाओं को भारतीय मूल, विरासत और इति ...और पढ़ें

    Hero Image

    इजरायली राजनयिक ने स्मृति मंदिर परिसर का दौरा किया। (X- @friendsofrss)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में इजरायल के महावाणिज्य दूत यानिव रेवाच ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से आयोजित गतिविधियां बहुत प्रभावशाली हैं और उन्होंने इस संगठन की प्रशंसा की कि यह युवा पीढ़ी को उनके मूल, विरासत और भारत के इतिहास से जोड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल आतंकवाद के खिलाफ एक रणनीतिक सहयोगी हैं। महावाणिज्य दूत यानिव रेवाच ने मंगलवार को नागपुर हवाई अड्डे पर बताया, ''मेरे लिए संघ का दौरा करना और यहां आयोजित गतिविधियों को देखना महत्वपूर्ण था। ये गतिविधियां बहुत प्रभावशाली हैं क्योंकि ये युवा पीढ़ी के साथ काम कर रही हैं और उन्हें भारत के मूल, विरासत और इतिहास से जोड़ रही हैं।''

    यह बयान उन्होंने स्मृति मंदिर परिसर का दौरा करने के एक दिन बाद दिया, जहां संघ के संस्थापक के. बी. हेडगेवार का स्मारक स्थित है। रेवाच ने कहा कि भारत और इजरायल विभिन्न सीमाओं से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ रणनीतिक सहयोगी हैं। रेवाच के दौरे पर संघ ने कहा कि उन्हें स्मृति मंदिर के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैचारिक महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

    उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन और कार्यों का अवलोकन कराया गया और स्मृति मंदिर की भूमिका के बारे में बताया गया, जो देशभर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र है।

    महावाणिज्य दूत ने संघ से जुड़े संगठनात्मक यात्रा और सामाजिक पहलुओं को समझने में गहरी रुचि दिखाई। यह दौरा एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ, जो आपसी सम्मान और सांस्कृतिक समझ को दर्शाता है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)