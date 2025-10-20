एक गड़बड़ी और सबकुछ ठप! Snapchat से लेकर तमाम App क्यों नहीं कर रहे काम, पढें सभी सवालों के जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप आज स्नैपचैट पर स्नैप्स नहीं भेज पा रहे हैं या मैसेज लोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। यह पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप उन कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में से एक था जो सोमवार को अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) से जुड़े बड़े आउटेज से प्रभावित हुआ।

अमेजन ने पुष्टि की है कि उसकी क्लाउड सर्विस यूनिट AWS में दिक्कतें आ रही थीं, जिसका असर दुनिया भर में कई वेबसाइट और ऐप पर पड़ा। कंपनी ने अपने आधिकारिक पेज पर एक अपडेट में कहा, “हम US-EAST-1 रीजन में कई AWS सर्विस के लिए बढ़ी हुई एरर रेट और लेटेंसी की पुष्टि कर सकते हैं।” इस आउटेज से कई डिजिटल सर्विसेज पर असर पड़ा जो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं - जिसमें स्नैपचैट, रॉबिनहुड, पर्प्लेक्सिटी AI, और कॉइनबेस वगैरह शामिल हैं।

आउटेज के लिए एडब्ल्यूएस को ठहराया जिम्मेदार एआई स्टार्टअप Perplexity और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Coinbase दोनों ने इस समस्या के लिए AWS को जिम्मेदार ठहराया। Perplexity के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने एक्स (पहले ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, “Perplexity अभी डाउन है। इसकी असली वजह AWS की समस्या है। हम इसे ठीक करने पर काम कर रहे हैं।”