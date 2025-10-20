Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    एक गड़बड़ी और सबकुछ ठप! Snapchat से लेकर तमाम App क्यों नहीं कर रहे काम, पढें सभी सवालों के जवाब

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 04:12 PM (IST)

    अगर आप स्नैपचैट पर स्नैप्स नहीं भेज पा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) में आई दिक्कतों के कारण स्नैपचैट, रॉबिनहुड और कॉइनबेस जैसी कई डिजिटल सेवाएं प्रभावित हुईं। Perplexity के सीईओ ने AWS को समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कुछ सेवाएं ठीक होने लगी हैं, लेकिन रुकावट का कारण अभी तक ज्ञात नहीं है।

    prefferd source google
    Hero Image

    स्नैपचैट में क्यों आ रही समस्या?

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप आज स्नैपचैट पर स्नैप्स नहीं भेज पा रहे हैं या मैसेज लोड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। यह पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप उन कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में से एक था जो सोमवार को अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) से जुड़े बड़े आउटेज से प्रभावित हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेजन ने पुष्टि की है कि उसकी क्लाउड सर्विस यूनिट AWS में दिक्कतें आ रही थीं, जिसका असर दुनिया भर में कई वेबसाइट और ऐप पर पड़ा। कंपनी ने अपने आधिकारिक पेज पर एक अपडेट में कहा, “हम US-EAST-1 रीजन में कई AWS सर्विस के लिए बढ़ी हुई एरर रेट और लेटेंसी की पुष्टि कर सकते हैं।” इस आउटेज से कई डिजिटल सर्विसेज पर असर पड़ा जो AWS इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हैं - जिसमें स्नैपचैट, रॉबिनहुड, पर्प्लेक्सिटी AI, और कॉइनबेस वगैरह शामिल हैं।

    आउटेज के लिए एडब्ल्यूएस को ठहराया जिम्मेदार

    एआई स्टार्टअप Perplexity और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Coinbase दोनों ने इस समस्या के लिए AWS को जिम्मेदार ठहराया। Perplexity के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने एक्स (पहले ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, “Perplexity अभी डाउन है। इसकी असली वजह AWS की समस्या है। हम इसे ठीक करने पर काम कर रहे हैं।”

    सर्विस में रुकावटों को ट्रैक करने वाली साइट डाउनडिटेक्टर ने Amazon.com, Prime Video और Alexa जैसी कई अमेजन सर्विस के लिए आउटेज रिपोर्ट में बढ़ोतरी दिखाई। PayPal का पेमेंट ऐप Venmo भी प्रभावित हुआ।

    कब तक ठीक होगी सर्विस?

    AWS में खराबी से अक्सर इंटरनेट पर असर पड़ता है, क्योंकि कई पॉपुलर ऐप और प्लेटफॉर्म अपने ऑपरेशन के लिए इसके सर्वर पर निर्भर रहते हैं। सोमवार शाम तक कुछ सर्विस ठीक होने लगी थीं, हालांकि यूजर सोशल मीडिया पर बीच-बीच में कनेक्टिविटी की दिक्कतों की रिपोर्ट करते रहे।

    अमेजन ने अभी तक रुकावट के सही कारण या पूरी सर्विस कब तक ठीक होगी, इस बारे में जानकारी शेयर नहीं की है।

    यह भी पढ़ें: अमेरिका में यूट्यूब हुआ ठप, हजारों उपयोगकर्ताओं को आ रही परेशानी; सोशल मीडिया पर कर रहे शिकायत