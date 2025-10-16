Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अमेरिका में यूट्यूब हुआ ठप, हजारों उपयोगकर्ताओं को आ रही परेशानी; सोशल मीडिया पर कर रहे शिकायत

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:35 AM (IST)

    अमेरिका में यूट्यूब ठप पड़ गया है जिसके कारण अमेरिका में हजारों उपयोगकर्ताओं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, बुधवार शाम को अल्फाबेट के स्वामित्व वाला यूट्यूब संयुक्त राज्य अमेरिका में 320,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए बंद हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमेरिका में हजारों उपयोगकर्ताओं के लिए यूट्यूब बंद हुआ (फाइल फोटो)

    एएफपी, वाशिंगटन। अमेरिका में यूट्यूब ठप पड़ गया है जिसके कारण अमेरिका में हजारों उपयोगकर्ताओं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डाउनडिटेक्टर के अनुसार, बुधवार शाम को अल्फाबेट के स्वामित्व वाला यूट्यूब संयुक्त राज्य अमेरिका में 320,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए बंद हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डाउनडिटेक्टर के अनुसार, बुधवार शाम को अल्फाबेट के स्वामित्व वाला यूट्यूब संयुक्त राज्य अमेरिका में 320,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के लिए बंद हो गया।

    डाउनडिटेक्टर के अनुसार, स्थानीय समयानुसार शाम 7:47 बजे तक 321,990 उपयोगकर्ताओं ने यूट्यूब से संबंधित समस्याओं की सूचना दी है। डाउनडिटेक्टर कई स्रोतों से स्टेटस रिपोर्ट एकत्रित करके व्यवधानों पर नजर रखता है।

    डाउनडिटेक्टर के आंकड़े उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर आधारित हैं। प्रभावित उपयोगकर्ताओं की वास्तविक संख्या भिन्न हो सकती है। गूगल ने रॉयटर के टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।