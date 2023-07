कोयंबटूर में DIG सी विजयकुमार ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या, कारणों का नहीं हुआ खुलासा

कोयंबटूर, एजेंसी। पुलिस उपमहानिरीक्षक (कोयंबटूर रेंज) सी विजयकुमार ने शुक्रवार सुबह रेस कोर्स स्थित अपने कैंप कार्यालय में अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मार ली। उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है।

PHOTO | Coimbatore Range DIG Vijayakumar allegedly died by suicide. Sources say he shot himself last night at his residence in Race Course road. More details are awaited. pic.twitter.com/WbJS6nEGBk