Delhi: इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस की बिल्डिंग से कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- मैं...

इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कैंपस की बिल्डिंग से कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। द्वारका नार्थ थाना क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (Indraprastha University) परिसर में एक नाबालिग छात्रा ने बहुमंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस इमारत से छात्रा ने छलांग लगाई, उसी इमारत की चौथी मंजिल पर छात्रा अपने माता-पिता के साथ रहती थी। मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्रा ने लिखा है कि वह पढ़ना नहीं चाहती है, इसलिए आत्महत्या जैसा कदम उठा रही है। अभी तक की छानबीन में पता चला है कि छात्रा नौंवी कक्षा में पढ़ती थी। रविवार रात तक छात्रा पूरी तरह सामान्य थी। देर रात जब सभी सो गए, तब छात्रा अपने फ्लैट से बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद फ्लैट का बाहरी दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया, ताकि कोई बाहर नहीं निकल सके। फ्लैट बंद करने के बाद छात्रा इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर गई और उन्होंने छलांग लगा ली। सुबह मामले का पता चला सोमवार तड़के जब परिसर में गार्ड स्टाफ क्वार्टर के नजदीक से गुजर रहा था, तब उसे छात्रा का शव नजर आया। उसने शोर मचाया। इसके बाद सभी वहां पहुंचे। छात्रा के माता-पिता ने जब फ्लैट से बाहर निकलने की कोशिश की तब पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद है। मामले से अवगत होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। छानबीन में पता चला कि छात्रा के पिता संस्थान में ही कार्यरत हैं। किशोरी तीन बहनों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहन दिल्ली से बाहर नर्सिंग का कोर्स कर रही है। मंझली बहन उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती है, जिसमें किशोरी पढ़ती थी। खंगाले जा रहे फुटेज घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। छात्रा के माता-पिता से भी पुलिस इस पूरे प्रकरण में पूछताछ कर रही है ताकि घटना से जुड़ी कड़ियों को जोड़ा जा सके। क्या छात्रा का प्रदर्शन पढ़ाई में सही नहीं था। क्या हाल फिलहाल पढ़ाई को लेकर उन्हें किसी ने डांटा था। क्या छात्रा ने माता-पिता, अपने स्कूल के शिक्षकों या सहपाठियों से किसी अप्रिय घटना का जिक्र किया था, जिसके कारण वह तनाव में हो। ऐसे कई प्रश्न हैं, जिसके आधार पर पुलिस घटना की जांच में जुटी है।

