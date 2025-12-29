नए साल में भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकॉनमी बना रहेगा भारत, रिपोर्ट में किया गया दावा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इन्वेस्को स्ट्रैटेजी एंड इनसाइट्स की एक रिपोर्ट में इस बात की उम्मीद जताई गई है कि नए साल में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनमी बना रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरबीआइ द्वारा रेपो रेट में और कटौती से विकास दर को बढ़ावा मिलेगा।

रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि को बढ़ाने और लंबे समय तक आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी है। हालांकि, राजनीतिक विवशताओं के चलते धीरे-धीरे तरक्की की उम्मीद है। उभरते बाजारों के संदर्भ में इन्वेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैल्यूएशन के मुकाबले यहां के बाजार दूसरे इलाकों के मुकाबले आकर्षक हैं, लेकिन, विभिन्न उभरते बाजारों में स्थितियां एक जैसी नहीं हैं।

2026 में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे रिपोर्ट में कहा गया, 'हमें उम्मीद है कि चीनी स्टाक बेहतर परफॉर्म करते रहेंगे, जबकि भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।' रिपोर्ट में बताया गया है कि निजी क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट के चलते वैश्विक वित्तीय बाजार 2026 में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे।

रिपोर्ट निवेश के मौकों के दोबारा संतुलन की ओर इशारा करता है। यूएस इक्विटी, खासकर बड़ी टेक्नोलाजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से जुड़े स्टाक महंगे बने हुए हैं, लेकिन इन्वेस्को को गैर अमेरिकी बाजार, छोटे कैपिटल वाले स्टाक और साइक्लिकल सेक्टर में ज्यादा आकर्षक वैल्यूएशन दिख रहे हैं। वैश्विक गतिविधि में वृद्धि से बाजार में हिस्सेदारी को बढ़ावा मिलेगा।