Manipur Violence: मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा, फिर बढ़ी इंटरनेट पर लगी रोक; 5 जुलाई तक रहेगा प्रतिबंध

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर के हालात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और तो और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफे की अफवाह भी फैल गई, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी करते हुए तमाम अटकलों को विराम दे दिया। इस बीच, मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध की मियाद बढ़ा दी गई।

मणिपुर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से इंटरनेट सेवाओं पर लगे प्रतिबंध की मियाद को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही 5 जुलाई की दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर लगी रोक को बढ़ाया गया।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, जातीय झड़पों और हिंसा से प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 5 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

Manipur government further extends the ban on internet services in the State till 1500 hours of 5th July, 2023. pic.twitter.com/cYFzn5IRbB