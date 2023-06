Manipur: समर्थकों के दबाव में बीरेन सिंह ने बदला सीएम पद छोड़ने का मन, फाड़ दी इस्तीफे वाली चिट्ठी!

इंफाल, एजेंसी। मणिपुर में जारी हिंसा की घटनाओं को देखते हुए सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की अफवाहों पर अब विराम लग गया है। सीएम बीरेन ने खुद इन अटकलों को खारिज करते हुए एक ट्वीट किया है। सीएम ने कहा कि मैं इस कठिन समय में इस्तीफा नहीं दूंगा और लोगों के साथ खड़ा रहूंगा।

इस्तीफे की अफवाह सामने आते ही इंफाल में हाई-वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। हजारों प्रदर्शनकारियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन एन सिंह के काफिले को राजभवन की ओर बढ़ने से रोक दिया। हालांकि, जब महिला नेता उनके आवास से बाहर आईं और भीड़ को बताया कि सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो भीड़ धीरे-धीरे उनके आवास से तितर-बितर हो गई।

अपुष्ट रिपोर्टों में कहा गया है कि सीएम ने एक त्याग पत्र टाइप किया था, लेकिन समर्थकों के दबाव में उन्होंने इसे फाड़ दिया। इससे पहले दोपहर में काली शर्ट पहने सैकड़ों युवा और महिलाएं सीएम आवास के सामने बैठ गईं और मांग की कि बीरेन सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए।

सोशल मीडिया पर सीएम बीरेन के इस्तीफे की चिट्ठी वायरल हो रही है। हालांकि, दैनिक जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता है।

सूत्रों ने कहा कि इंफाल में सुबह से ही अफवाहें तेज थीं कि मुख्यमंत्री गुरुवार को राज्य में फिर से हुई हिंसा के बाद पद से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि, समर्थकों के आगे उन्हें झुकना पड़ा।

